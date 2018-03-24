Прямая онлайн трансляция: Тайрон Цойге — Айзек Экпо, Каро Мурат — Трэвис Ривз

vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть предстоящий вечер бокса в Гамбурге (Германия), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.

Главное событие

— Бой за «обычный» титул чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг) между чемпионом Тайроном Цойге (21-0-1, 11 КО) из Германии и претендентом Айзеком Экпо (32-3, 25 КО) из Ганы.

Андеркард

— Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между уроженцем Армении Каро Муратом (31-3-1, 20 КО) и американцем Трэвисом Ривзом (15-2-2, 7 КО).

— Бой за вакантный титул IBO Inter-Continental в первом среднем весе (до 69,9 кг) между боксёрами из ФРГ Себастьяном Формелла (17-0, 8 КО) и Анджело Франком (13-1, 9 КО).

ССЫЛКИ:

КАНАЛ №1 КАНАЛ №2 Начало трансляции (24.03.) — 23:30 (Киев), (25.03.) 00:30 (Москва), 03:30 (Астана)

Обращаем ваше внимание, что новые ссылки на рабочие каналы могут появляться уже по ходу трансляции.

Примечание! Чтобы иметь возможность без проблем смотреть бой из различных источников (многие ссылки на трансляцию имеют свойство «умирать» в самое неподходящее время), не жалуясь, что «ничего не показывает», обязательно заранее установите бесплатные приложения для просмотра онлайн-видео

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