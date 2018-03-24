Ещё
Прямая онлайн трансляция: Тайрон Цойге — Айзек Экпо, Каро Мурат — Трэвис Ривз
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прямая онлайн трансляция: Тайрон Цойге — Айзек Экпо, Каро Мурат — Трэвис Ривз 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть предстоящий вечер бокса в Гамбурге (Германия), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.
Главное событие
— Бой за «обычный» титул чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг) между чемпионом Тайроном Цойге (21-0-1, 11 КО) из Германии и претендентом Айзеком Экпо (32-3, 25 КО) из Ганы.
Андеркард
— Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между уроженцем Армении Каро Муратом (31-3-1, 20 КО) и американцем Трэвисом Ривзом (15-2-2, 7 КО).
— Бой за вакантный титул IBO Inter-Continental в первом среднем весе (до 69,9 кг) между боксёрами из ФРГ Себастьяном Формелла (17-0, 8 КО) и Анджело Франком (13-1, 9 КО).
ССЫЛКИ:
КАНАЛ №1 КАНАЛ №2  Начало трансляции (24.03.) — 23:30 (Киев), (25.03.) 00:30 (Москва), 03:30 (Астана)
Обращаем ваше внимание, что новые ссылки на рабочие каналы могут появляться уже по ходу трансляции.
Примечание! Чтобы иметь возможность без проблем смотреть бой из различных источников (многие ссылки на трансляцию имеют свойство «умирать» в самое неподходящее время), не жалуясь, что «ничего не показывает», обязательно заранее установите бесплатные приложения для просмотра онлайн-видео
AceStream
SopCast
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter и Facebook: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Признания Джошуа: Боюсь потерять нолик в графе поражений Сондерс интригует: Дайте мне Альвареса или Головкина, и я покажу, чего стою Йылдырым поможет Альваресу подготовиться к реваншу с Головкиным
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боец MMA унизил соперника в нокауте и проиграл12
Российские футболисты отметили поражение в баре61
Родченков объявился в конгрессе США8
Оригинально остановивший драку толстый кот попал на видео5
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас15
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
01:17
В падении Загитовой обвинили Медведеву
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение