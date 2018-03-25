Цойге нокаутировал Экпо и сохранил титул по версии WBA Regular

24 марта в Вильгельмсбурге (Германия) состоялся вечер бокса, в рамках которого за титул WBA Regular во втором среднем весе (до 76,2 кг) столкнулись его обладатель Тайрон Цойге (22-0-1, 12 КО) и Айзек Экпо (32-4, 25 КО).

Чемпион легко отстоял свой титул, досрочно победив соперника. Уже в первом раунде немцу удалось провести ряд мощных атак, и лишь гонг спас нигерийца от поражения. Завершить начатое Цойге удалось во второй трёхминутке, очередной нокдаун после серии попаданий справа заставил рефери остановить поединок.

Таким образом Цойге снял все вопросы относительно этого противостояния. Это была вторая встреча боксёров, в первом бою Тайрон победил техническим решением, тот бой был остановлен в пятом раунде из-за столкновения соперников головами.