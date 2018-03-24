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Бой Кроуфорда и Хорна получил новую дату
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Бой Кроуфорда и Хорна получил новую дату 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Поединок между австралийским чемпионом мира по версии WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг) Джеффом Хорном (18-0-1, 12 КО) и экс-абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе американцем Теренсом Кроуфордом (32-0, 23 КО) состоится 9 июня в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand.
Напомним, что изначально бой был запланирован на 14 апреля под сводами арены Mandalay Bay, но Кроуфорд получил незначительную травму правой руки в ходе подготовки, и организаторам пришлось отсрочить поединок почти на два месяца.
Для Хорна это будет вторая защита титула, который он завоевал в июле прошлого года, получив спорную победу над Мэнни Пакьяо. Для Кроуфорда — дебютное выступление в полусреднем дивизионе.
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