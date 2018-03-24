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Ярослава Якушина и Дарима Сандакова победили на ЧР по боксу в Улан-Удэ
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Ярослава Якушина и Дарима Сандакова победили на ЧР по боксу в Улан-Удэ 

Р-Спорт 1 час назад
Участница Олимпийских игр-2016 Ярослава Якушина и дважды вице-чемпионка России Дарима Сандакова завоевали золотые медали на чемпионате России по боксу среди женщин, прошедшем в Бурятии.
Представляющая Московскую область и Дагестан Якушина в субботу выиграла финальный бой в весовой категории до 69 килограммов у москвички Наталии Сычуговой.
Сандакова (Московская область/Бурятия) в решающем поединке в весе до 75 кг победила Елену Гапешину (Севастополь).
Чемпионат России, в котором приняли участие 153 спортсменки из 43 регионов страны, проходил 19-24 марта в Улан-Удэ. Финалы в 10 весовых категориях состоялись в субботу.
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