Ярослава Якушина и Дарима Сандакова победили на ЧР по боксу в Улан-Удэ

Участница Олимпийских игр-2016 Ярослава Якушина и дважды вице-чемпионка России Дарима Сандакова завоевали золотые медали на чемпионате России по боксу среди женщин, прошедшем в Бурятии.

Представляющая Московскую область и Дагестан Якушина в субботу выиграла финальный бой в весовой категории до 69 килограммов у москвички Наталии Сычуговой.

Сандакова (Московская область/Бурятия) в решающем поединке в весе до 75 кг победила Елену Гапешину (Севастополь).

Чемпионат России, в котором приняли участие 153 спортсменки из 43 регионов страны, проходил 19-24 марта в Улан-Удэ. Финалы в 10 весовых категориях состоялись в субботу.