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Ломаченко: если Усик покажет лучшие качества, то он легко победит Гассиева
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Ломаченко: если Усик покажет лучшие качества, то он легко победит Гассиева 

Чемпионат.com 3 часа назад
Чемпион мира по версии WBO во втором полулёгком весе Василий Ломаченко поделился ожиданиями от финального поединка турнира Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) между чемпионом мира в первом тяжёлом весе по версиям WBC и WBO Александром Усиком и чемпионом мира по версиям WBA Super и IBF Муратом Гассиевым. По словам украинца, его соотечественник может легко победить Гассиева, но для этого ему придётся показать всё своё мастерство.
«Бой против Гассиева будет непростым для Усика, но если он покажет свои лучшие навыки, то победит очень легко», — приводит слова Ломаченко Трибуна.
Ожидается, что финал турнира WBSS пройдёт 11 мая в Саудовской Аравии.
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