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Ломаченко захотел прославиться как Али и Тайсон
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Ломаченко выразил желание прославиться как Али и Тайсон 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: boxingscene.com
Украинский боксер, чемпион мира во втором полулегком весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Василий Ломаченко рассказал о желании прославиться. Об этом сообщает "Советский спорт".
"Я хочу, чтобы меня знали, как Майка Тайсона, как Мохаммеда Али, я хочу быть величиной. Но это не значит, что так оно и будет. Я сделаю все ради того, чтобы стать таким, как они", — заявил боксер.
Ломаченко также рассказал о том, что необходимо делать для славы.
"Чтобы быть мегапопулярной звездой, нужно делать вещи, которые тебе не совсем нравятся", — отметил он.
Ранее Ломаченко был признан лучшим боксером 2017 года по версии Американской ассоциации журналистов (BWAA).
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