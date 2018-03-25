Ломаченко захотел прославиться как Али и Тайсон

Ломаченко выразил желание прославиться как Али и Тайсон

"Я хочу, чтобы меня знали, как Майка Тайсона, как Мохаммеда Али, я хочу быть величиной. Но это не значит, что так оно и будет. Я сделаю все ради того, чтобы стать таким, как они", — заявил боксер. Украинский боксер, чемпион мира во втором полулегком весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Василий Ломаченко рассказал о желании прославиться. Об этом сообщает "Советский спорт".

"Чтобы быть мегапопулярной звездой, нужно делать вещи, которые тебе не совсем нравятся", — отметил он. Ломаченко также рассказал о том, что необходимо делать для славы.

Ранее Ломаченко был признан лучшим боксером 2017 года по версии Американской ассоциации журналистов (BWAA).