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Карл Фроч невысокого мнения о финалистах Суперсерии
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Карл Фроч невысокого мнения о финалистах Суперсерии 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Экс-чемпион мира, комментатор телеканала Sky Sports Карл Фроч заявил о желании встретиться с победителем турнира суперсредневесов (до 76,2 кг) Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).
Фроч не скрывает своего невысокого мнения о соотечественниках, финалистах турнира Джордже Гроувзе (28-3, 20 КО) и Каллуме Смите (24-0, 17 КО): «Я бы встретился с победителем финала Суперсерии. Не важно, кто возьмёт титул. Мне даже не потребуется промежуточный поединок. Ведь дивизион сейчас слабенький. О чём говорить, если Джордж Гроувз здесь лучший боец? Это всё, что вам необходимо знать о состоянии дел в весе до 76,2 кг».
Напомним, в ноябре 2013-го и в мае 2014-го года Фроч нанёс два кряду досрочных поражения Гроувзу. Вторая победа над Гроувзом — последний бой в карьере Фроча.
Читайте также: Организатор Суперсерии: Гроувз выступит в финале турнира
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