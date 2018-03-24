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Артур Акавов одержал победу над Прада нокаутом в первом раунде
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Артур Акавов одержал победу над Прада нокаутом в первом раунде 

Псковская губерния 1 час назад
Псковский боксёр Артур Акавов в первом раунде отправил в нокаут венесуэльца Жана Карлоса Прада. В течение ближайшего времени в YouTube появится видеозапись боя. Это 20-й бой Акавова и 18-я победа. Напомним, международный турнир «Битва под Нарвой» проводит спортивный клуб «All Stars» совместно с федерацией профессионального бокса Эстонии. В нем примут участие известные бойцы Эстонии, России, Казахстана, Узбекистана, Канады и Швеции. В данную минуту проходит бой за титул чемпионки IBF Intercontinental среди женщин между россиянкой Еленой Градинарь и Оливией Герула из Канады. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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