Ещё
Цойге победил Экпо и защитил титул чемпиона по версии WBA
Далее:
Читайте также:
Ещё

Цойге победил Экпо и защитил титул чемпиона по версии WBA 

Советский спорт 2 часа назад
Бой завершился во втором раунде победой Цойге техническим нокаутом. Год назад эти боксеры уже встречались на ринге, и тогда тоже техническим нокаутом победил Цойге.
Для 25-летнего Цойге это 22-я победа в карьере (12 нокаутом) при одной ничьей.
Советский спорт: последние новости
Цойге победил Экпо и защитил титул чемпиона по версии WBA Василий Ломаченко: Хочу, чтобы меня знали, как Тайсона и Али Менеджер «Йокерита»: Наши ребята вышли как на последний бой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Плющенко обратился к Загитовой123
Российский боксер стал чемпионом мира1
Россия сразится с США за медаль4
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой108
Футболист умер прямо во время матча3
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение