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Цойге победил Экпо и защитил титул чемпиона по версии WBA
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Цойге победил Экпо и защитил титул чемпиона по версии WBA
Советский спорт
2 часа назад
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Бой завершился во втором раунде победой Цойге техническим нокаутом. Год назад эти боксеры уже встречались на ринге, и тогда тоже техническим нокаутом победил Цойге.
Для 25-летнего Цойге это 22-я победа в карьере (12 нокаутом) при одной ничьей.
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Цойге победил Экпо и защитил титул чемпиона по версии WBA
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