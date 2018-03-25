Цойге победил Экпо и защитил титул чемпиона по версии WBA

Бой завершился во втором раунде победой Цойге техническим нокаутом. Год назад эти боксеры уже встречались на ринге, и тогда тоже техническим нокаутом победил Цойге.

Для 25-летнего Цойге это 22-я победа в карьере (12 нокаутом) при одной ничьей.