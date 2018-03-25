Владикавказские бойцы на мечах привезли с Чемпионата Европы 4 медали

Бойцы спортивного клуба «Аскалон» (бой на мечах) из школы №26 Владикавказа привезли с Открытого Чемпионата Европы 4 медали: «золото», «серебро» и две «бронзы».

Чемпионат проходил в Минске. В нём участвовали спортсмены из 17 стран. Ребята соревновались в номинациях «Щит и меч», «Триатлон», «Шашка-баклер СМБ», «Дуэльная сабля» и «Командные бои 5/5».

В первый же день турнира на ристалище вышел капитан сборной команды РСО-А Ацамаз Гизоев. В возрастной категории 16-17 лет он стал серебряным призёром.

Во второй день чемпионата своё мастерство продемонстрировал Аслан Багиев. Выиграв четыре боя, он вышел в финал и по итогам встречи с бойцом из Молдавии стал чемпионом Европы.

Последний день соревнований был посвящён командным боям. В состав интернациональной команды Россия-Франция-Польша-Украина вошли спортсмены «Аскалона» Никита Дмитриев и Руслан Гизоев, они стали бронзовыми призёрами.

«Впечатлений очень много. Бои проходили на таком нерве, что иногда я сам хотел выскочить на ристалище и продолжить бой. Тем не менее мои спортсмены показали хорошие результаты, порадовали своими выступлениями. Являясь в Северной Осетии первопроходцами в этом виде спорта, мы показываем высокие результаты на всероссийских и международных турнирах. Впереди большие цели и победы!» — говорит руководитель спортклуба Михаил Кусаев.

«Я был судьёй у ребят «Аскалона», — говорит судья Борислав Корин из Московской области. — Они мне очень понравились своим напором и стремлением к победе. Боевой дух просто зашкаливал. У меня тоже есть своя школа, «Ратибор», в Московской области, и я надеюсь, что летом у нас получится приехать в гости к «Аскалону» для совместных тренировок и повышения мастерства наших учеников».

До поездки на чемпионат Европы аскалоновцы участвовали в чемпионате России, который проходил в феврале в Москве. Аслан Багиев привёз оттуда «золото», Ацамаз Гизоев — «серебро», Никита Дмитриев — «серебро», Артур Геворгизов — «бронзу».