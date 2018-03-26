Лучшие моменты боя Диллиана Уайта и Лукаса Брауна — видео от vRINGe.com

vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеоподборку лучших моментов поединка за титул «серебряного» чемпиона по версии WBC в суперяжёлом весе (свыше 90,7 кг) между британцем Диллианом Уайтом (23-1, 17 КО) и австралийцем Лукасом Брауном (25-1, 22 КО), который состоялся 24 марта в Лондоне (Англия).

Победу жестоким нокаутом в 6-м раунде одержал Уайт.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Уайт-Браун

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