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Лучшие моменты боя Диллиана Уайта и Лукаса Брауна — видео от vRINGe.com
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Лучшие моменты боя Диллиана Уайта и Лукаса Брауна — видео от vRINGe.com 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеоподборку лучших моментов поединка за титул «серебряного» чемпиона по версии WBC в суперяжёлом весе (свыше 90,7 кг) между британцем Диллианом Уайтом (23-1, 17 КО) и австралийцем Лукасом Брауном (25-1, 22 КО), который состоялся 24 марта в Лондоне (Англия).
Победу жестоким нокаутом в 6-м раунде одержал Уайт.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Уайт-Браун
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