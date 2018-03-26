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Херн настаивает, что Уайлдеру придётся драться с Уайтом
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Херн настаивает, что Уайлдеру придётся драться с Уайтом 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Ведущий британский промоутер Эдди Херн настаивает, что чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе американец Дионтэй Уайлдер (40-0, 39 КО) должен провести поединок против его подопечного Диллиана Уайта (23-1, 17 КО). И если Уайлдер не согласится драться полюбовно, тогда за дело возьмётся организация и обяжет Дионтэя защищать титул против Диллиана, утверждает он.
«Диллиан может выйти против Уайлдера в июне или июле. У Уайлдера просто нет выбора, потому что если (президент WBC) Маурисио Сулейман назначит ему обязательную защиту… Он боксировал против (Бермейна) Стиверна, и это была невероятная победа, но в течение 2018 года WBC назначит ему новую обязательную защиту», — сказал Херн.
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Напомним, что в минувшую субботу в Лондоне (Англия) Уайт одержал яркую победу над ранее небитым австралийцем Лукасом Брауном, наглухо вырубив его в 6-м раунде боя за «серебряный» титул по версии WBC.
«Мы предлагаем Дионтэю $3 миллиона долларов плюс доход с трансляции на американском ТВ, что в общей сложности составит около $4 миллионов. За бой против (Луиса) Ортиса, насколько мне известно, он получил $2,5 миллиона, — ловко сопоставляет цифры Эдди. — Предстоящая неделя будет весёлой, потому что Уайлдер прибудет в Кардифф (на бой Энтони Джошуа и Джозефа Паркера), где будет Диллиан Уайт и ещё 80 000 человек аудитории».
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