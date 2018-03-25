Вкус победы: Уайт требует Уайлдера, Херн готовит улучшенное предложение чемпиону

Британец Диллиан Уайт (23-1, 17 КО) после уверенной досрочной победы над австралийским ветераном Лукасом Брауном (25-1, 22 КО) первым же делом вспомнил о чемпионе WBC Дионтэе Уайлдере (40-0, 39 КО) из США.

«Дионтэй, ты где? — принялся кричать Уайт с ринга сразу же по окончанию поединка с Брауном. — Июнь, Уайлдер! Июнь! Давай сделаем это! Никаких больше отмазок! Давай драться! Забудь о Джошуа — дерись со мной. Июнь, в Лондоне. Ты принимаешь мой вызов? Я тут №1, малыш! Давай-давай!»

Поддакивает боксёру и его промоутер Эдди Херн (Matchroom Boxing), обещая даже улучшить финансовое предложение американскому чемпиону. По мнению Херна, бой между Уайлдером и Уайтом — идеальный бой для раскрутки мегапоединка против чемпиона WBA Super, IBF, IBO Энтони Джошуа (20-0, 20 КО), также подопечного британского промоутера.

«Это не значит, что мы пытаемся избежать боя между Уайлдером и Джошуа. Если Джошуа всё же предстоит провести следующий бой против Уайлдера, то это будет в октябре, не раньше. Поэтому Уайлдер и Уайт могли бы подраться в июне-июле. Деньги на кону будут серьёзные — столько Уайлдер ещё не зарабатывал. И это идеальный способ раскрутки предстоящего боя с Джошуа. Это — идеальный сценарий», — заявил Херн в интервью SecondsOut.com.

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Напомним, на следующей неделе в Кардиффе (Великобритания) Джошуа предстоит объединительный бой с чемпионом WBO Джозефом Паркером (25-0, 18 КО) из Новой Зеландии.

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