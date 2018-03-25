Дерзкий Жермалл Чарло нагрубил Эдриену Броунеру и Жервонте Дэвису

21 апреля в Barclays Center (Нью-Йорк, США) состоится масштабный вечер бокса из серии Premier Boxing Champions Эла Хэймона.

Кабельный телеканал Showtime покажет в прямом эфире три поединка: бой в договорном весе (до 65,3 кг) между Эдриеном Броунером (33-3, 24 КО) и Джесси Варгасом (28-2, 10 КО), бой за вакантный титул «суперчемпиона» мира по версии WBA в весе до 59 кг между Жервонтой Дэвисом (19-0, 18 КО) и Хесусом Куэйяром (28-2, 21 КО) и бой за «временный» титул WBC в весе до 72,6 кг между Жермаллом Чарло (26-0, 20 КО) и Уго Сентено мл. (26-1, 14 КО).

В преддверии поединка Чарло дал понять, что недоволен ролью разогрева в шоу Броунера и Варгаса: «Да и так понятно, что все эти за**анцы придут посмотреть именно на меня. Броунер никому не интересен. Я совсем не в восторге от того, что мне предстоит боксировать в этом гов**ном карде. Вы чего там? Действительно думали, что я рад драться на разогреве в этом го**о-шоу? Нет, конечно же, нет. Не хочу больше боксировать в андеркарде у Броунера».

«Я словно проклятие для Броунера, — считает Чарло. — Как только я дерусь в его карде, он терпит поражение. Классика — это когда «латинос» дерётся с «чёрным». А мне предстоит драка с «латиносом». А вот главное событие шоу — то ещё го**о, вот поэтому я и зол. Чуваки, извиняйте за прямоту, но говорю так, как оно и есть».

Досталось от Чарло также и Дэвису: «А этот мелкий, толстый го**юк за всю карьеру так никого и не побил. У него за спиной Мэйуэзер, а в рекорде сплошные ноунеймы. Как думаете, что произойдёт с карьерой Броунера, если он проиграет Варгасу? Думаю, на нём можно будет поставить крест, вычеркнуть его из списка. А этот мелкий, жирный, зас**нец „Танк“ Дэвис ведёт себя так, словно он — Мэйуэзер».

Ранее Дэвис посредством соцсетей поделился подозрением в том, что братья Чарло постоянно пребывают под воздействием наркотических веществ. Комментирует а-Чарло: «Скажу тебе так, Дэвис. Ты просто туповатый, тормознутый го**юк. Тебе никогда не стать Мэйуэзером. Не лезь ко мне со свои го**ом. Не играй со мной в свои го**яные игры».

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