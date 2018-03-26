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Варгас: Рассчитываю, что Броунер подойдёт к бою в своей лучшей форме
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Варгас: Рассчитываю, что Броунер подойдёт к бою в своей лучшей форме 

Vringe.com 34 минуты назад
Фото: Vringe.com
21 апреля в спорткомплексе Barclays Center (Нью-Йорк, США) в рамках договорного веса (до 65,3 кг) встретятся бывшие чемпионы мира Эдриен Броунер (33-3, 24 КО) и Джесси Варгас (28-2, 10 КО).
Предстоящий поединок многими рассматривается как последний шанс Броунера, карьера которого катится под откос. Правда, с данным утверждением не согласен Варгас: «Думаю, я сейчас переживаю лучший момент карьеры. Не знаю, можно ли сказать то же самое в адрес Броунера, но я надеюсь, что он подойдёт к поединку в своей лучшей форме. Знаю, он сменил наставника. Но считаю, что я просто лучше Броунера. И попытаюсь это доказать в ринге».
«Если надо будет боксировать, буду боксировать. Если придётся драться, буду драться. Сделаю всё, чтобы одержать победу. И сделаю всё, чтобы бой понравился болельщикам. В дивизионе много крутых бойцов, и этот поединок важен для меня. Это — мой шанс заявить о себе, как о топ-бойце дивизиона. Я мотивирован. Я готов. 21 апреля вы увидите лучшую версию Джесси Варгаса», — заявил боец в интервью ESPN Deportes.
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