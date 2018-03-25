Ещё
Ломаченко надеется сразиться с Майки Гарсией
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ломаченко надеется сразиться с Майки Гарсией 

Советский спорт 2 часа назад
— Майки Гарсия меня заводит больше всех. Он — №1 в этой весовой категории, он — один из претендентов на звание лучшего боксера мира независимо от весовой категории, и он непобедим.
Чтобы с ним встретиться нужны деньги, которые он хочет, чтобы ему заплатили. Я думаю, он хочет от 3 до 5 миллионов долларов. Сейчас ему этих денег никто не даст, потому что телевидение не выделит столько. Если ему нужно дать 3-5 миллионов, мне два, ну и промоутеры должны заработать. Вот и получается, что бюджет боя будет 10 миллионов долларов, — сказал Ломаченко.
Советский спорт: последние новости
Константин Цзю: У меня все хорошо, проблемы с сердцем были почти два года назад Сироткин, Пономарев и Шахназарян победили в боксерском шоу в Краснодаре Менеджер «Йокерита»: Наши ребята вышли как на последний бой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мяч убил футболиста3
Россия взяла золото на этапе Кубка мира6
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас30
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой115
Плющенко обратился к Загитовой153
Видео
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
00:29
Российский боксер стал чемпионом мира
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение