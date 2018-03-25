Ломаченко надеется сразиться с Майки Гарсией

— Майки Гарсия меня заводит больше всех. Он — №1 в этой весовой категории, он — один из претендентов на звание лучшего боксера мира независимо от весовой категории, и он непобедим.

Чтобы с ним встретиться нужны деньги, которые он хочет, чтобы ему заплатили. Я думаю, он хочет от 3 до 5 миллионов долларов. Сейчас ему этих денег никто не даст, потому что телевидение не выделит столько. Если ему нужно дать 3-5 миллионов, мне два, ну и промоутеры должны заработать. Вот и получается, что бюджет боя будет 10 миллионов долларов, — сказал Ломаченко.