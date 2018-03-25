Экзекуция Лукаса Брауна в исполнении Диллиана Уайта: фотогалерея

Интригующего поединка не получилось. Практически с первой секунды стартовой трёхминутки Уайт полностью контролировал ход боя, а в 6-м раунде завершил поединок досрочно, отправив Брауна в тяжелейший нокаут.

Фотогалерея: BoxingScene/Lawrence Lustig

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