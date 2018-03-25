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Экзекуция Лукаса Брауна в исполнении Диллиана Уайта: фотогалерея
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Экзекуция Лукаса Брауна в исполнении Диллиана Уайта: фотогалерея 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Британский супертяж Диллиан Уайт (23-1, 17 КО) 24 марта в Лондоне (Великобритания) нанёс дебютное поражение австралийцу Лукасу Брауну (25-1, 22 КО).
Интригующего поединка не получилось. Практически с первой секунды стартовой трёхминутки Уайт полностью контролировал ход боя, а в 6-м раунде завершил поединок досрочно, отправив Брауна в тяжелейший нокаут.
Фотогалерея: BoxingScene/Lawrence Lustig
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