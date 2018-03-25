Ярослава Якушина: Самый сложный бой был с Эльмирой Азизовой в полуфинале

Ставшая в Улан-Удэ в пятый раз чемпионкой России по боксу Ярослава Якушина заявила, что победа досталась с большим трудом, потому что на первых номеров команды возложена повышенная ответственность за результат.

Участница Олимпиады-2016 Якушина в субботу выиграла турнир в весовой категории до 69 килограммов, в прошлом году спортсменка заняла первое место в весе до 75 кг. Чемпионат страны проходил в Улан-Удэ 19-24 марта.

— Самый сложный бой был с Эльмирой Азизовой в полуфинале. По-хорошему мы с ней должны были боксировать в финале, но жеребьевка распорядилась иначе. Эльмиру жалко, потому что она достойный соперник, а с молодежью будем разбираться на сборах.

В финале с Наталией Сычуговой я ей попала по печени, разбила нос, но мне хотелось показать красивый бокс, поэтому в третьем раунде не стала добивать ее, и особого напряжения не испытала.

Я предполагала, что смогу стать первым номером в новой весовой категории 69 кг (в прошлом году Якушина выступала в 75 кг. — Прим.). Мне уже приходилось работать в этом весе, он мне очень нравится, и я собираюсь и дальше выступать в нем. Думаю, что я хорошо выступлю на международных соревнованиях.

Я определилась, что 69 кг — этой мой вес, хочу быть худенькой — в прежнюю категорию не вернусь. Мне уже не нужно гонять вес, он стабилизировался, поэтому чувствую я себя хорошо.

Что касается чемпионата Европы, я прежде наблюдала за категорией 75 кг, потому лидеров в 69 кг особо не знаю. Настраиваюсь, что все соперницы будут достойными, но 75 кг намного сложнее вес, так как там и удары жестче, и на него больше обращают внимание. А после того, как 69 кг стал олимпийским весом, я думаю, что многие туда будут переходить из соседних — и из 64 кг, и из 75 кг, так что будет настоящая битва.