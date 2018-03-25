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Лукас Браун: я в порядке и ещё вернусь
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Лукас Браун: я в порядке и ещё вернусь 

Чемпионат.com 31 минуту назад
Фото: Vringe.com
Австралийский боксёр Лукас Браун прокомментировал поражение от Диллиана Уайта в бою за чемпионский пояс по версии WBC. Уайт нокаутировал Брауна в шестом раунде поединка. Браун после боя посетовал на повреждённый глаз, из-за которого он не видел ударов соперников.
«Привет всем. Спасибо большое за вашу любовь и поддержку. Это был не мой вечер, огромное уважение Диллиану Уайту за это выступление. Мой глаз доставил мне проблем со второго раунда, практически невозможно защищаться от того, что ты не видишь. Я в порядке и я ещё вернусь», — написал в своём «твиттере» Браун.
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