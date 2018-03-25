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Хильберто Рамирес будет защищать титул 30 июня, возможно против Филдинга — СМИ
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Хильберто Рамирес будет защищать титул 30 июня, возможно против Филдинга — СМИ 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Хильберто Рамирес (37-0, 25 КО) проведёт четвёртую защиту титула 30 июня в США, сообщает ESPN Deportes со ссылкой на со-промоутера боксёра Хесуса Сапари. Соперник пока не утверждён, но им с большой вероятностью станет британец Рокки Филдинг (25-1, 14 КО), утверждает уже BoxingScene.
Рамирес завоевал титул в апреле 2016 года, разгромив по очкам Артура Абрахама, а последний бой провёл в феврале 2018-го, остановив в 6-м раунде мало кому известного за пределами родины Хабиба Ахмеда из Ганы.
Филдинг на данный момент занимает 3-ю позицию в рейтинге WBO, единственное поражение в профикарьере потерпев от соотечественника Каллума Смита — в ноябре 2015 года нокаутом в первом раунде.
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