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Светлана Солуянова из Димитровграда стала чемпионом России по боксу
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Светлана Солуянова из Димитровграда стала чемпионом России по боксу 

АиФ — Ульяновск 2 часа назад
Фото: АиФ – Ульяновск
24 марта в Улан-Удэ завершился чемпионат России по боксу среди женщин. В весовой категории до 51 кг победила спортсменка из Димитровграда Светлана Солуянова, о чем сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава города Алексей Кошаев.
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