Светлана Солуянова из Димитровграда стала чемпионом России по боксу

24 марта в Улан-Удэ завершился чемпионат России по боксу среди женщин. В весовой категории до 51 кг победила спортсменка из Димитровграда Светлана Солуянова, о чем сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава города Алексей Кошаев.