Официально неподтверждённый поединок между Пакьяо и Маттиссе получил новую дату

Официально неподтверждённый поединок между «обычным» чемпионом мира по версии WBA в весе до 66,7 кг Лукасом Маттиссе (39-4, 36 КО) из Аргентины и филиппинской легендой Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) перенесён с 24 июня на 8 июля, сообщает Manila Bulletin. Бой состоится в Куала-Лумпуре (Малайзия).

По данным источника, 11 апреля состоится пресс-конференция, на которой о предстоящем событии будет объявлено официально. Также в сообщении говорится о том, что официальная причина переноса боя — священный для мусульман (больше 60% жителей Малайзии являются мусульманами) месяц Рамадан. В новости не указано, как именно Рамадан, который начинается 16 мая и заканчивается 14 июня, мог повлиять на шоу, намеченное на 24 июня.

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Напомним, в июле 2017-го года в Брисбене (Австралия) Пакьяо потерял титул чемпиона мира по версии WBO в весе до 66,7 кг в бою с местным боксёром Джеффом Хорном (18-0-1, 12 КО).

В январе 2018-го года Маттиссе завоевал вакантный титул «обычного» чемпиона мира по версии WBA, досрочно остановив безвестного боксёра из Тайланда Теву Кирама (38-1, 28 КО).

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