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Малиньяджи: только тупой может верить, что Альварес не получил преимущества
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Малиньяджи: только тупой может верить, что Альварес не получил преимущества 

Чемпионат.com 2 часа назад
Бывший чемпион мира по боксу Поли Малиньяджи прокомментировал ситуацию вокруг боя 5 мая чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA и IBF Геннадия Головкина и экс-чемпиона мексиканца Сауля Альвареса, сдавшего положительную допинг-пробу.
«Только тупой может верить, что Альварес не получил преимущества от допинга и что Сауль попался только сейчас. Если вы так думаете, то вам лучше даже не смотреть бокс, а переключиться на боулинг. Если нужен положительный допинг-тест, чтобы понять, что спортсмен обманывал, то вам лучше выбрать что-то другое для просмотра, а не спорт», — сказал Малиньяджи EsNews.
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