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В Безенчуке стартовали соревнования по боксу памяти Владимира Кейлина
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В Безенчуке стартовали соревнования по боксу памяти Владимира Кейлина 

Волга Ньюс 2 часа назад
В сентябре 2014 года Владимир Кейлин трагически ушел из жизни. Федерация бокса Безенчукского района и школа бокса олимпийского резерва «Ринг» стали инициаторами и организаторами проведения открытых соревнований по боксу, посвященных памяти Владимира Кейлина, которые стали традиционными. Перед началом соревнований все участники, тренеры, судьи и зрители почтили его память минутой молчания.
Ежегодный кворум участников достаточно высокий и организаторы проводят соревнования в два этапа. Первый этап 23–24 марта насчитывал более 180 боксеров из городов Самара, Сызрань, Тольятти, Чапаевск, Безенчукского, Хворостянского, Кинель-Черкасского, Похвисневского, Большечерниговского, Красноармейского районов нашего региона. Поддержали проведение соревнований боксеры Ульяновской, Оренбургской областей и республики Таджикистан.
Второй этап соревнований продолжится 30–31 марта. 30 марта — предварительные бои, 31 марта — финальные бои с 11:30, сообщает министерство спорта Самарской области.
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