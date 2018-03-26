Хирн: Альварес навсегда запятнал свою репутацию

Промоутер Эдди Хирн поделился мнением относительно положительной допинг-пробы Сауля Альвареса накануне боя с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA и IBF Геннадием Головкиным

«Мы никогда не узнаем, была ли это ошибка, случайное попадание запрещённых веществ или целенаправленное употребление допуска. В любом случае Альварес навсегда запятнал свою репутацию. И это ужасно не только для Сауля, но и для бокса в целом. Вероятно, надо менять ситуацию с допинг-контролем и делать больше случайных анализов», — сказал Хирн в эфире Fight Hub TV.