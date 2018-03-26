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Хирн: Альварес навсегда запятнал свою репутацию
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Хирн: Альварес навсегда запятнал свою репутацию 

Чемпионат.com 2 часа назад
Промоутер Эдди Хирн поделился мнением относительно положительной допинг-пробы Сауля Альвареса накануне боя с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA и IBF Геннадием Головкиным.
«Мы никогда не узнаем, была ли это ошибка, случайное попадание запрещённых веществ или целенаправленное употребление допуска. В любом случае Альварес навсегда запятнал свою репутацию. И это ужасно не только для Сауля, но и для бокса в целом. Вероятно, надо менять ситуацию с допинг-контролем и делать больше случайных анализов», — сказал Хирн в эфире Fight Hub TV.
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