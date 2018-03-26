Джонни Гонсалес хочет бой с Мигелем Берчельтом: Я для него очень опасен

Бывший чемпион мира в легчайшем и полулёгком весе 36-летний мексиканец Джонни Гонсалес (65-10, 54 КО) намерен добиваться боя с действующим обладателем титула WBC во втором полулёгком весе (до 59 кг) соотечественником Мигелем Берчельтом (33-1, 29 КО). Гонсалес не верит, что Берчельт согласится на поединок добровольно и потому планирует стать для него обязательным претендентом.

«Я в курсе, что могу ждать титульный бой ещё не менее года, но не вижу в этом проблем, — демонстрирует терпение и усидчивость мексиканский ветеран в интервью ESPN Deportes. — У меня нет травм, я активно выступаю, а то, как я тренируюсь, позволяет мне по-прежнему чувствовать себя молодым. Если бы я почувствовал усталость или отчаяние, то стучался бы в другие двери. Но нет — я хочу драться с лучшими, а таковым называют Берчельта. Так что буду ждать эту возможность».

«Думаю, я представляю для него серьёзную опасность, а Берчельт со своим промоутером это понимают и потому не называют меня как возможного соперника, — рассуждает Джонни. — Признаю, что он хорош и прилично бьёт, но и у него есть свои недостатки. Так, он достаточно прямолинеен и испытывает сложности, когда приходится много двигаться. Если он соизволит драться — я к его услугам. А если нет, то я продолжу добиваться звания официального претендента на его титул. Как по мне, то только так я смогу получить бой с ним».

7 апреля Гонсалес проведёт защиту принадлежащего ему титула чемпиона Латинской Америки по версии WBC в 10-раундовом поединке против доминиканца Марлина Кабреры.

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