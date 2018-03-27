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Ломаченко–Пакьяо: Мэнни хочет поговорить с Арумом
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Ломаченко–Пакьяо: Мэнни хочет поговорить с Арумом 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
39-летний филиппинец Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) не хочет вступать в конфронтацию с промоутером Бобом Арумом, под эгидой компании которого, Top Rank, добился практически всех значимых высот, став одним из лучших бойцов последнего 10-летия.
Напомним, что ранее адвокат Мэнни объявил о том, что филиппинец больше не связан с Арумом контрактными обязательствами. А менеджер боксёра по связям с общественностью даже обвинил старейшину цеха в саботаже нескольких больших зарубежных выступлений Пакьяо.
По словам самого Мэнни, он пригласил Арума на свой поединок с аргентинцем Лукасом Маттиссе, который запланирован на 8 июля в Малайзии. И даже собирается обсудить с Бобом свой возможный поединок с украинцем Василием Ломаченко (10-1, 8 КО).
«Арум приглашён (на бой), и никаких проблем нет. Думаю, после моего боя с Маттиссе мы с ним обсудим возможность проведения поединка Пакьяо-Ломаченко», — сказал Мэнни.
Добавим, что у Ломаченко на 12 мая запланирован бой с чемпионом мира по версии WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) венесуэльцем Хорхе Линаресом, выиграв который Василий покорит третью категорию.
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