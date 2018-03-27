IBF отметила проблемы с поиском соперника для Бетербиева

Международная боксёрская федерация (IBF), которая назначила нового официального претендента на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе — бывшего чемпиона в полутяжёлом дивизионе по версии WBA Regular Юргена Бремера , — отметила сложности с поиском соперника для чемпиона мира по версии IBF Артура Бетербиева

В International Boxing Federation сообщили, что уже шесть боксёров отказались от поединка с Бетербиевым и среди них помимо Бремера Энтони Ярд и Доминик Бозел. В настоящее время IBF рассматривает кандидатуры соперников на случай, если и другие не захотят драться с Артуром.