Никто не хочет драться с Бетербиевым — СМИ

Чемпион-нокаутёр, обладатель титула IBF в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиев (12-0, 12 КО) из России до сих пор не знает, против кого ему предстоит провести дебютную обязательную защиту титула.

По данным канадского инсайдера, следующий по списку в рейтинге организации немецкий ветеран Юрген Брёмер (49-3, 35 КО), его соотечественник Доминик Бёсель (27-1, 10 КО) и британский проспект Энтони Ярд (15-0, 14 КО) не высказали заинтересованность в поединке против Бетербиева.

Учитывая, что 24 марта «синхронные» поражения потерпели №6 рейтинга британец Фрэнк Бульони (21-3-1, 15 КО) и №8 рейтинга американец Трэвис Ривз (15-3-2, 7 КО), следующим доступным претендентом для Бетербиева является китайский проспект Фаньлун Мэн (12-0, 7 КО) из команды Roc Nations, расположившийся на 9-й строчке.

Интересно, что в случае отказа Мэна следующим в рейтинге идёт Энрико Кёллинг (25-2, 8 КО) из Германии. Напомним, в ноябре 2011-го года именно в противостоянии с Кёллингом Бетербиев завоевал вакантный титул IBF.

Читайте также: Новость о том, что Бетербиев подписал контракт с Top Rank — утка

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.