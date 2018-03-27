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«Орловский бриллиант» выиграл бой у «Японского самурая»
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«Орловский бриллиант» выиграл бой у «Японского самурая» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Кикбоксёр из Орловской области Влад Туйнов на минувшей неделе в рамках боксерского шоу ACB KB-14: Diamonds встретится со спортсменом из Японии Ю Хироно на домашнем ринге в Орле.
В этом году орловец вышел на ринг в поединках шоу АСВ КВ 14: Diamonds. Как сообщает издание «Орелспорт» победа орловскому спортсмену была отдана по решению судей. Представителю «Страны восходящего солнца» 34 года. Он провёл 40 боев, 25 из которых были победными. Шесть поединков он закончил досрочно. Кроме того, в активе японского спортсмена одна ничья.
В боксёрском шоу приняли участие еще два орловских кикбоксера: Артем Акимов (60 кг) и Сергей Чадин (70 кг). Акимова нокаутировал Ролан Гулиев, Виллиам Диндер был сильнее Сергея Чадина по решению судей.
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