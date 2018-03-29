31 марта Поветкин победит Прайса, а Джошуа — Паркера

Объясняем, откуда такая уверенность.

31 марта в Кардиффе (Уэльс) Александр Поветкин и чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA (Super), IBF и IBO Энтони Джошуа выйдут на один ринг, но в разное время. Олимпийский чемпион 2004 года из России будет презентовать себя британской публике в поединке с Дэвидом Прайсом . Олимпийский чемпион 2012 года из Великобритании будет делать шаг к величию в объединительном поединке с чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии WBO Джозефом Паркером . И это будет первым шагом Поветкина и Джошуа друг к другу.

На самом деле, на пути Александра к Энтони могут оказаться и ещё два человека, которых зовут Джарелл Миллер и Деонтей Уайлдер . Но прямо сейчас в чемпионском уравнении Джошуа — Поветкин есть только четыре элемента.

Поветкин проведёт первый за поединок за пределами России за последние пять лет — в конце сентября 2012 года Русский Витязь нокаутировал Хасима Рахмана и провёл третью защиту своего пояса WBA. Это был 20-й бой россиянина в Германии — для сравнения, в России Поветкин провёл всего тринадцать боев. Ещё один раз Александр дрался в Финляндии и был довольно успешен, пополнив свою коллекцию хайлайтов нокаутированным Седриком Босвеллом . Сейчас кажется, что это было в прошлой жизни. Карьеру Русского Витяза вообще можно разделить на до и после боя с Владимиром Кличко . После встречи с украинцем и первого поражения в карьере россиянин провёл семь боев, семь раз победил, и семь раз это происходило в России. Но нужно понимать, что опыт выездных поединков никуда не делся, да и сам Поветкин говорил, что ему даже проще драться в гостях. Но всё-таки в этот раз Александру предстоит столкнуться с чем-то необычным. Например, с тем, что во время боя можно будет услышать 80 тысяч голосов на переполненном стадионе «Миллениум», и большинство присутствующих будет поддерживать его соперника. К счастью, это видится самой главной проблемой россиянина в бою с Дэвидом Прайсом.

Конечно, можно рассказать, что рост британца два метра и три сантиметра (самый высокий соперник в карьере Поветкина), размах его рук — два метра и восемь сантиметров. Можно вспомнить о любительских достижениях Дэвида — бронзовой медали Олимпиады в Пекине и прибавить к этому тот факт, что у Александра были некоторые проблемы в боях с высокими оппонентами. Но правда заключается в том, что Прайс — боксёр с предательски слабой челюстью, проигравший все главные бои свои в жизни нокаутом. Да, когда-то от Дэвида ожидали многого и даже называли его Большой белой надеждой, и основания были — хорошая любительская родословная, габариты и мощный удар. Прайс начал профессиональную карьеру в марте 2009 года, и на тот момент стране был нужен свой герой в супертяжёлом весе. Золотой медалист Олимпиады в Сиднее Одли Харрисон не оправдал ожиданий и с треском провалился на профессиональном ринге, Дэвид Хэй в ноябре 2009 года победил Николая Валуева , но через два года безапелляционно проиграл Владимиру Кличко. Тайсон Фьюри побеждал Дерека Чисору , но их обоих было всегда довольно сложно воспринимать всерьёз. Энтони Джошуа только готовился победить на Олимпиаде в Лондоне. К февралю 2013 года Дэвид Прайс набил рекорд 15-0, 13 КО и хорошо зарекомендовал себя не только перед публикой, но и в тренировочных лагерях, где в разное время ронял упомянутого Джошуа и доставлял очень серьёзные проблемы Дэвиду Хэю. Британцу требовался переход на новый уровень, и промоутеры воспользовались классической схемой, когда молодому проспекту привозят сдавшего, но всё ещё именитого ветерана для красивой победы. Для такого дела был выписан Тони Томпсон , который совершенно точно пережил свои лучшие дни и только что во второй раз досрочно проиграл Владимиру Кличко, попутно уступив украинцу каждый раунд. Коэффициент на победу американца был в районе пяти, но во втором раунде на стадионе «Эхо Арена» в Ливерпуле воцарилось молчание — Томпсон воткнул в голову Прайса правый боковой, и местный проспект оказался в тяжёлом нокдауне. Дэвид поднялся, но сделал это так тяжело, что рефери принял решение сразу же остановить поединок. Многие посчитали это несчастным случаем, в том числе, и команда Прайса, организовавшая незамедлительный реванш. Дэвид снова был фаворитом около 5 к 1, и даже сумел отправить Томпсона в нокдаун. Казалось, расплата близка, но американец спокойно пережил случившееся и уже в пятом раунде принялся просто избивать Дэвида. Тони вновь победил, и победил ещё убедительнее — на сей раз это даже нельзя назвать лаки-панчем — Томпсон просто забил Прайса, заставив того забиться в углу и отвернуться от града ударов. Возможно, именно в этот момент с большой карьерой британца было покончено. Местные зрители потеряли интерес к своему несостоявшемуся герою, и Прайс поехал драться в Германию, где одержал три победы, попутно заскочив в Данию за скальпом Ондрея Палы, человека с не самым заурядным боксёрским рекордом — 33-4. В июле 2015-го, спустя два года после второго поражения от Томпсона, Прайс снова получил шанс — на кону поединка с Эрканом Тепером стоял титул EBU, открывающий двери к более-менее большим сражениям. Но Дэвид был снова нокаутирован, окончательно подтвердив резюме неудачника. Всё сначала, и ещё одна реабилитация в виде двух разминочных боев. В феврале 2017 года Прайс встретился с Кристианом Хаммером и снова проиграл досрочно. В принципе, в этот момент британец смело мог заканчивать карьеру, но предпринял ещё одну попытку зацепиться за что-то большее. В декабре 2017 года Дэвид вернулся на ринг, победив решением судей некоего Камила Соколовски, чей рекорд — 4-11-2. После такого поединка Прайс неожиданно получил бой с Александром Поветкиным, и пока у нас есть все основания предполагать, что 31 марта британец вновь окажется в горизонтальном положении с тупой болью в голове. Конечно, в случае победы Дэвид подарит боксу невероятно красивую историю о преодолении всех неудач и станет олицетворением девиза «никогда не сдавайся». Для реализации этого у него есть только два аргумента — мощный удар и воля случая. Например, если Поветкин подвернёт ногу, заболеет или засмотрится на блестящую лысину сидящего в рингсайде Диллиана Уайта. Прайс может сколько угодно рассказывать о тяжёлых тренировках, новых подходах и ментальной перезагрузке, но всё же он — идеальный клиент для Поветкина. Медленный, с плохой защитой и слабым подбородком. Конечно, никто не отменял избитых фраз про супертяжёлый вес, где один удар может изменить всё, но в этот раз эти штампы звучат неубедительно.

Дэвид элементарно не заслужил боя с Поветкиным и уж тем более не заслужил победы в этом поединке. Как же Прайс вообще получил этот шанс? По сути, его просто приносят в жертву будущему поединку между Александром Поветкиным и Энтони Джошуа. Да, в наших реалиях очень сложно представить, как местного боксёра будут бросать на растерзание иностранцу, но на самом деле промоутеры просто не могут проиграть. Россиянин должен эффектно дебютировать в Великобритании и запомниться зрителям яркой досрочной победой. К сожалению для Дэвида, он подходит на роль живой декорации идеально.

Если же Прайс каким-то чудом победит, то практически мгновенно получит поединок с Энтони Джошуа, а британские зрители будут счастливы настолько, что сделают этому бою очень хорошую кассу, забив под завязку условный Уэмбли. Только вот верится в это с большим трудом. Итог: Поветкин победит нокаутом.

Прямо сейчас за жизнью Энтони Джошуа в «Инстаграме» следят 5,3 млн человек. Чтобы вы понимали масштабы, у Мэнни Пакьяо 4,1 млн подписчиков, а Сауля Альвареса и вовсе 3 млн подписчиков. Больше только у Флойда Мейвезера с удивительным числом в 20,1 млн, но это не мешает Джошуа быть самым популярным в социальной сети действующим боксёром. Как и самым зарабатывающим — после боя с Паркером британец станет богаче на $ 15 млн долларов — и это уже третий раз подряд, когда Энтони перебьёт планку в 10 млн Джозеф Паркер заработает $ 7 млн — примерно столько будет стоить его титул WBO, и это гигантские деньги для человека, который когда-то в детстве прогуливал тренировки по боксу ради рыбалки. В секцию бокса 10-летнего Джозефа и его брата привёл отец Демпси Паркер, к слову, названный в честь легендарного боксёра Джекса Демпси. По сути, будущее ребёнка было предопределено. На тот момент Паркер был высоким, но полноватым мальчиком, и его не слишком интересовал бокс — куда больше ему был интересен волейбол и рыбалка. Но Джозеф не хотел расстраивать отца и старался уделять тренировкам достаточно времени.

Спустя годы Паркер показал кое-какие достижение на любительском уровне, завоевав серебро летних Юношеских игр в Сингапуре и бронзу на чемпионате мира среди юниоров в Баку. Кстати, на том же турнире дрался и Энтони Джошуа, но боксёрам не довелось пересечься на ринге. После этого Джозеф стал готовиться к Олимпиаде в Лондоне и нашёл спонсора, который настоял на том, чтобы Паркер сразу же перешёл в профессиональный бокс. По другой версии новозеландец просто не смог отобраться на Олимпиаду, но в это верится с трудом. В тот момент, когда Джошуа целовал золотую медаль на подиуме в Лондоне, Паркер выходил на свой первый профессиональный поединок. Это был июль 2012 года.

Спустя четыре с небольшим года, в декабре 2016-го, новозеландец стал чемпионом мира, прихватив один из поясов, оставленных дерпессивным и погружённым в кокаиновый трип Тайсоном Фьюри. Паркер в довольно близком бою победил Энди Руиза-младшего, и многие называют то решение судей спорным. Но в досье Джозефа есть и другие достойные оппоненты — Карлос Такам (победа единогласным решением судей) и Хьюи Фьюри (двоюродный брат Тайсона Фьюри, победа большинством судейских голосов). И это важный момент — несмотря на 18 досрочных побед в 24 боях, Паркер пока ни разу не смог одолеть соперника хорошего претендентского уровня. Возможно, именно поэтому в историческом объединительном поединке, где в ринге встретятся два не имеющих поражения молодых чемпиона с суммарным рекордом 44-0, 38 КО, по мнению букмекеров, почти нет интриги. Энтони Джошуа считается уверенным фаворитом примерно 5 к 1. Да, Дэвид Прайс знает, как такие цифры могут лгать и делать больно, но пока не очень понятно, как Джозеф Паркер будет делать больно своему грозному сопернику.

Новозеландец обладает неплохим ударом и довольно быстрыми руками, к тому же он может пробивать серийно, но напротив него всё равно будет стоять более искусный и сильный боксёр. Немного смущает последний бой Джошуа с Карлосом Такамом, где британец показал довольно блёклое выступление, а заодно и максимальный вес в карьере — 115,2 кг, и кажется, что эти две вещи связаны друг с другом напрямую. По слухам, Энтони сделал выводы и неплохо поработал над весом. На поединок с Владимиром Кличко Джошуа выносил на себе массу в 113,4 кг, и пока есть все основания предполагать, что на взвешивании перед боем в Уэльсе олимпийский чемпион Лондона покажет схожие цифры. Нужно отметить промоутера новозеландца Дэвида Хиггинса , приложившего огромные усилия к раскрутке этого боя и выбившего для своего боксёра лучшие из возможных условий. Команда Паркера под руководством Хиггинса собирала целую пресс-конференцию, где крутили ролик о стеклянном подбородке Джошуа вперемешку с интервью с людьми, которые в разное время отправляли британца в нокдаун. Сам Паркер обещает серьёзные улучшения после операции на плече, а спарринг-партнёр Джозефа Малик Скотт говорит, что стал первым, кто почувствовал эту разницу. Но если отбросить всю мишуру, то можно обнаружить, что в поединке не так много интриги. Да, шансы Паркера на деле кажутся больше, чем 5 к 1, но ещё больше кажется, что новозеландец просто очень выгодно и хорошо продаёт свой пояс, попутно пытаясь оказать достойное сопротивление. Даже изначально Джозеф был в позиции, когда выбирали его — поединок с новозеландцем очень хотели заполучить и Деонтей Уайлдер, и Александр Поветкин. Кажется, оба боксёра выходили на бой с новозеландцем в качестве фаворитов. При этом, находясь в качестве тёмной лошадки и человека, от которого ждут только быстрого досрочного поражения, Паркер может удивить. Ему совершенно нечего терять, он прыгнул выше головы, носил пояс чемпиона мира и обеспечил себя до конца своих дней. И в случае с этим поединком избитые фразы про супертяжёлый вес и один удар куда актуальнее, чем в бою Поветкина и Прайса.