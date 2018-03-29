Объясняем, откуда такая уверенность.
31 марта в Кардиффе (Уэльс) Александр Поветкин и чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA (Super), IBF и IBO Энтони Джошуа выйдут на один ринг, но в разное время. Олимпийский чемпион 2004 года из России будет презентовать себя британской публике в поединке с Дэвидом Прайсом. Олимпийский чемпион 2012 года из Великобритании будет делать шаг к величию в объединительном поединке с чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии WBO Джозефом Паркером. И это будет первым шагом Поветкина и Джошуа друг к другу.
На самом деле, на пути Александра к Энтони могут оказаться и ещё два человека, которых зовут Джарелл Миллер и Деонтей Уайлдер. Но прямо сейчас в чемпионском уравнении Джошуа — Поветкин есть только четыре элемента.
Поветкин проведёт первый за поединок за пределами России за последние пять лет — в конце сентября 2012 года Русский Витязь нокаутировал Хасима Рахмана и провёл третью защиту своего пояса WBA. Это был 20-й бой россиянина в Германии — для сравнения, в России Поветкин провёл всего тринадцать боев. Ещё один раз Александр дрался в Финляндии и был довольно успешен, пополнив свою коллекцию хайлайтов нокаутированным Седриком Босвеллом. Сейчас кажется, что это было в прошлой жизни. Карьеру Русского Витяза вообще можно разделить на до и после боя с Владимиром Кличко. После встречи с украинцем и первого поражения в карьере россиянин провёл семь боев, семь раз победил, и семь раз это происходило в России. Но нужно понимать, что опыт выездных поединков никуда не делся, да и сам Поветкин говорил, что ему даже проще драться в гостях. Но всё-таки в этот раз Александру предстоит столкнуться с чем-то необычным. Например, с тем, что во время боя можно будет услышать 80 тысяч голосов на переполненном стадионе «Миллениум», и большинство присутствующих будет поддерживать его соперника. К счастью, это видится самой главной проблемой россиянина в бою с Дэвидом Прайсом.
Конечно, можно рассказать, что рост британца два метра и три сантиметра (самый высокий соперник в карьере Поветкина), размах его рук — два метра и восемь сантиметров. Можно вспомнить о любительских достижениях Дэвида — бронзовой медали Олимпиады в Пекине и прибавить к этому тот факт, что у Александра были некоторые проблемы в боях с высокими оппонентами. Но правда заключается в том, что Прайс — боксёр с предательски слабой челюстью, проигравший все главные бои свои в жизни нокаутом. Да, когда-то от Дэвида ожидали многого и даже называли его Большой белой надеждой, и основания были — хорошая любительская родословная, габариты и мощный удар. Прайс начал профессиональную карьеру в марте 2009 года, и на тот момент стране был нужен свой герой в супертяжёлом весе. Золотой медалист Олимпиады в Сиднее Одли Харрисон не оправдал ожиданий и с треском провалился на профессиональном ринге, Дэвид Хэй в ноябре 2009 года победил Николая Валуева, но через два года безапелляционно проиграл Владимиру Кличко. Тайсон Фьюри побеждал Дерека Чисору, но их обоих было всегда довольно сложно воспринимать всерьёз. Энтони Джошуа только готовился победить на Олимпиаде в Лондоне. К февралю 2013 года Дэвид Прайс набил рекорд 15-0, 13 КО и хорошо зарекомендовал себя не только перед публикой, но и в тренировочных лагерях, где в разное время ронял упомянутого Джошуа и доставлял очень серьёзные проблемы Дэвиду Хэю. Британцу требовался переход на новый уровень, и промоутеры воспользовались классической схемой, когда молодому проспекту привозят сдавшего, но всё ещё именитого ветерана для красивой победы. Для такого дела был выписан Тони Томпсон, который совершенно точно пережил свои лучшие дни и только что во второй раз досрочно проиграл Владимиру Кличко, попутно уступив украинцу каждый раунд. Коэффициент на победу американца был в районе пяти, но во втором раунде на стадионе «Эхо Арена» в Ливерпуле воцарилось молчание — Томпсон воткнул в голову Прайса правый боковой, и местный проспект оказался в тяжёлом нокдауне. Дэвид поднялся, но сделал это так тяжело, что рефери принял решение сразу же остановить поединок. Многие посчитали это несчастным случаем, в том числе, и команда Прайса, организовавшая незамедлительный реванш. Дэвид снова был фаворитом около 5 к 1, и даже сумел отправить Томпсона в нокдаун. Казалось, расплата близка, но американец спокойно пережил случившееся и уже в пятом раунде принялся просто избивать Дэвида. Тони вновь победил, и победил ещё убедительнее — на сей раз это даже нельзя назвать лаки-панчем — Томпсон просто забил Прайса, заставив того забиться в углу и отвернуться от града ударов. Возможно, именно в этот момент с большой карьерой британца было покончено. Местные зрители потеряли интерес к своему несостоявшемуся герою, и Прайс поехал драться в Германию, где одержал три победы, попутно заскочив в Данию за скальпом Ондрея Палы, человека с не самым заурядным боксёрским рекордом — 33-4. В июле 2015-го, спустя два года после второго поражения от Томпсона, Прайс снова получил шанс — на кону поединка с Эрканом Тепером стоял титул EBU, открывающий двери к более-менее большим сражениям. Но Дэвид был снова нокаутирован, окончательно подтвердив резюме неудачника. Всё сначала, и ещё одна реабилитация в виде двух разминочных боев. В феврале 2017 года Прайс встретился с Кристианом Хаммером и снова проиграл досрочно. В принципе, в этот момент британец смело мог заканчивать карьеру, но предпринял ещё одну попытку зацепиться за что-то большее. В декабре 2017 года Дэвид вернулся на ринг, победив решением судей некоего Камила Соколовски, чей рекорд — 4-11-2. После такого поединка Прайс неожиданно получил бой с Александром Поветкиным, и пока у нас есть все основания предполагать, что 31 марта британец вновь окажется в горизонтальном положении с тупой болью в голове. Конечно, в случае победы Дэвид подарит боксу невероятно красивую историю о преодолении всех неудач и станет олицетворением девиза «никогда не сдавайся». Для реализации этого у него есть только два аргумента — мощный удар и воля случая. Например, если Поветкин подвернёт ногу, заболеет или засмотрится на блестящую лысину сидящего в рингсайде Диллиана Уайта. Прайс может сколько угодно рассказывать о тяжёлых тренировках, новых подходах и ментальной перезагрузке, но всё же он — идеальный клиент для Поветкина. Медленный, с плохой защитой и слабым подбородком. Конечно, никто не отменял избитых фраз про супертяжёлый вес, где один удар может изменить всё, но в этот раз эти штампы звучат неубедительно.
Дэвид элементарно не заслужил боя с Поветкиным и уж тем более не заслужил победы в этом поединке. Как же Прайс вообще получил этот шанс? По сути, его просто приносят в жертву будущему поединку между Александром Поветкиным и Энтони Джошуа. Да, в наших реалиях очень сложно представить, как местного боксёра будут бросать на растерзание иностранцу, но на самом деле промоутеры просто не могут проиграть. Россиянин должен эффектно дебютировать в Великобритании и запомниться зрителям яркой досрочной победой. К сожалению для Дэвида, он подходит на роль живой декорации идеально.
Если же Прайс каким-то чудом победит, то практически мгновенно получит поединок с Энтони Джошуа, а британские зрители будут счастливы настолько, что сделают этому бою очень хорошую кассу, забив под завязку условный Уэмбли. Только вот верится в это с большим трудом. Итог: Поветкин победит нокаутом.
Прямо сейчас за жизнью Энтони Джошуа в «Инстаграме» следят 5,3 млн человек. Чтобы вы понимали масштабы, у Мэнни Пакьяо 4,1 млн подписчиков, а Сауля Альвареса и вовсе 3 млн подписчиков. Больше только у Флойда Мейвезера с удивительным числом в 20,1 млн, но это не мешает Джошуа быть самым популярным в социальной сети действующим боксёром. Как и самым зарабатывающим — после боя с Паркером британец станет богаче на $ 15 млн долларов — и это уже третий раз подряд, когда Энтони перебьёт планку в 10 млн Джозеф Паркер заработает $ 7 млн — примерно столько будет стоить его титул WBO, и это гигантские деньги для человека, который когда-то в детстве прогуливал тренировки по боксу ради рыбалки. В секцию бокса 10-летнего Джозефа и его брата привёл отец Демпси Паркер, к слову, названный в честь легендарного боксёра Джекса Демпси. По сути, будущее ребёнка было предопределено. На тот момент Паркер был высоким, но полноватым мальчиком, и его не слишком интересовал бокс — куда больше ему был интересен волейбол и рыбалка. Но Джозеф не хотел расстраивать отца и старался уделять тренировкам достаточно времени.
Спустя годы Паркер показал кое-какие достижение на любительском уровне, завоевав серебро летних Юношеских игр в Сингапуре и бронзу на чемпионате мира среди юниоров в Баку. Кстати, на том же турнире дрался и Энтони Джошуа, но боксёрам не довелось пересечься на ринге. После этого Джозеф стал готовиться к Олимпиаде в Лондоне и нашёл спонсора, который настоял на том, чтобы Паркер сразу же перешёл в профессиональный бокс. По другой версии новозеландец просто не смог отобраться на Олимпиаду, но в это верится с трудом. В тот момент, когда Джошуа целовал золотую медаль на подиуме в Лондоне, Паркер выходил на свой первый профессиональный поединок. Это был июль 2012 года.
Спустя четыре с небольшим года, в декабре 2016-го, новозеландец стал чемпионом мира, прихватив один из поясов, оставленных дерпессивным и погружённым в кокаиновый трип Тайсоном Фьюри. Паркер в довольно близком бою победил Энди Руиза-младшего, и многие называют то решение судей спорным. Но в досье Джозефа есть и другие достойные оппоненты — Карлос Такам (победа единогласным решением судей) и Хьюи Фьюри (двоюродный брат Тайсона Фьюри, победа большинством судейских голосов). И это важный момент — несмотря на 18 досрочных побед в 24 боях, Паркер пока ни разу не смог одолеть соперника хорошего претендентского уровня. Возможно, именно поэтому в историческом объединительном поединке, где в ринге встретятся два не имеющих поражения молодых чемпиона с суммарным рекордом 44-0, 38 КО, по мнению букмекеров, почти нет интриги. Энтони Джошуа считается уверенным фаворитом примерно 5 к 1. Да, Дэвид Прайс знает, как такие цифры могут лгать и делать больно, но пока не очень понятно, как Джозеф Паркер будет делать больно своему грозному сопернику.
Новозеландец обладает неплохим ударом и довольно быстрыми руками, к тому же он может пробивать серийно, но напротив него всё равно будет стоять более искусный и сильный боксёр. Немного смущает последний бой Джошуа с Карлосом Такамом, где британец показал довольно блёклое выступление, а заодно и максимальный вес в карьере — 115,2 кг, и кажется, что эти две вещи связаны друг с другом напрямую. По слухам, Энтони сделал выводы и неплохо поработал над весом. На поединок с Владимиром Кличко Джошуа выносил на себе массу в 113,4 кг, и пока есть все основания предполагать, что на взвешивании перед боем в Уэльсе олимпийский чемпион Лондона покажет схожие цифры. Нужно отметить промоутера новозеландца Дэвида Хиггинса, приложившего огромные усилия к раскрутке этого боя и выбившего для своего боксёра лучшие из возможных условий. Команда Паркера под руководством Хиггинса собирала целую пресс-конференцию, где крутили ролик о стеклянном подбородке Джошуа вперемешку с интервью с людьми, которые в разное время отправляли британца в нокдаун. Сам Паркер обещает серьёзные улучшения после операции на плече, а спарринг-партнёр Джозефа Малик Скотт говорит, что стал первым, кто почувствовал эту разницу. Но если отбросить всю мишуру, то можно обнаружить, что в поединке не так много интриги. Да, шансы Паркера на деле кажутся больше, чем 5 к 1, но ещё больше кажется, что новозеландец просто очень выгодно и хорошо продаёт свой пояс, попутно пытаясь оказать достойное сопротивление. Даже изначально Джозеф был в позиции, когда выбирали его — поединок с новозеландцем очень хотели заполучить и Деонтей Уайлдер, и Александр Поветкин. Кажется, оба боксёра выходили на бой с новозеландцем в качестве фаворитов. При этом, находясь в качестве тёмной лошадки и человека, от которого ждут только быстрого досрочного поражения, Паркер может удивить. Ему совершенно нечего терять, он прыгнул выше головы, носил пояс чемпиона мира и обеспечил себя до конца своих дней. И в случае с этим поединком избитые фразы про супертяжёлый вес и один удар куда актуальнее, чем в бою Поветкина и Прайса.
«Если бы не бокс, Джозеф был бы плотником, и мы все просто ходили на нормальную работу с 9 утра до 5 вечера», — рассказывала сестра Паркера Элизабет. Несостоявшийся рыбак и плотник 31 марта попробует удивить мир и сделать историю, остановив самого популярного действующего боксёра. Кажется, на выходе можно получить красивую историю, а значит, у вас есть хотя бы одна причина поболеть за человека из Новой Зеландии. Причин болеть за Энтони Джошуа куда больше, и одна из них — его суперпоединок с Деонтеем Уайлдером, как столкновение стран, культур и двух лучших тяжеловесов на планете в, возможно, главном бою современности. Кстати, в последний момент стало известно, что Уайлдер не прилетит в Уэльс, и это очень расстроило промоутера британца Эдди Хирна, наговорившего о Бронзовом Бомбардировщике много нелицеприятных вещей. Впрочем, в рингсайде ожидается более чем достойная компания — Дэвид Хэй, Диллиан Уайт, возможно, Джаррел Миллер. На этого человека стоит обратить особое внимание, потому что именно он может помешать Александру Поветкину получить бой с Энтони Джошуа. Но для начала россиянину и британцу нужно позаботиться о своей работе. Кстати, не удивляйтесь, если после боя Джошуа и Паркера на ринг выскочит похудевший Тайсон Фьюри и будет говорить что-то о возвращении, качках и отполированных поясах. Все эти и находящиеся в рингсайде люди в ближайшие полтора года будут делать супертяжёлый вес самым захватывающим дивизионом в боксе. И Александру Поветкину жизненно важно не потеряться в этом хороводе британского акцента и миллионов фунтов стерлингов.