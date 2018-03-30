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Боксер Поветкин надеется на бой с Джошуа после победы над Прайсом
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Боксер Поветкин надеется на бой с Джошуа после победы над Прайсом 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Российский боксер Александр Поветкин надеется, что победа над британцем Дэвидом Прайсом приблизит его к поединку с Энтони Джошуа, сообщает ТАСС.
"Мне для повышения узнаваемости в Великобритании надо драться с Джошуа. Я надеюсь, что победа над Прайсом приблизит меня к бою с Энтони и позволит заявить о себе перед английскими поклонниками бокса", — цитирует Поветкина Boxing News.
"Но прежде надо взять верх над Дэвидом. Для этого я постараюсь быть на расстоянии — такая тактика не только должна понравиться зрителям, но и, думаю, окажется путем к победе", — отметил боксер.
Ранее сообщалось, что поединок между Поветкиным и Джошуа может пройти в Москве.
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