Боксер Поветкин надеется на бой с Джошуа после победы над Прайсом

"Мне для повышения узнаваемости в Великобритании надо драться с Джошуа. Я надеюсь, что победа над Прайсом приблизит меня к бою с Энтони и позволит заявить о себе перед английскими поклонниками бокса", — цитирует Поветкина Boxing News.

"Но прежде надо взять верх над Дэвидом. Для этого я постараюсь быть на расстоянии — такая тактика не только должна понравиться зрителям, но и, думаю, окажется путем к победе", — отметил боксер.

Ранее сообщалось, что поединок между Поветкиным и Джошуа может пройти в Москве.