Олимпийский чемпион по боксу Лебзяк уверен в готовности Поветкина драться с Джошуа

"Я считаю, что Поветкин полностью готов к бою с Джошуа, — цитирует Лебзяка газета «Известия» . — Он сумел оправиться от допингового скандала (в мае 2016 года за девять дней до поединка с Деонтеем Уайлдером стало известно, что проба Поветкина дала положительный результат на мельдоний — "Газета.Ru" ) и одержать уверенную победу над румыном Кристианном Хаммером.

Понятно, что для начала Саше надо разобраться с Прайсом (Дэвидом), но, думаю, что серьезных проблем возникнуть у него не должно. Велика вероятность, что этот бой будет закончен досрочно", — сказал Лебзяк.

Поединок Поветкин — Прайс пройдет 31 марта в Кардиффе.