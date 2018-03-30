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Олимпийский чемпион по боксу Лебзяк уверен в готовности Поветкина драться с Джошуа
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Олимпийский чемпион по боксу Лебзяк уверен в готовности Поветкина драться с Джошуа 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Олимпийский чемпион, экс-тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк считает, что Александр Поветкин готов провести поединок с непобежденным британским боксером Энтони Джошуа.
"Я считаю, что Поветкин полностью готов к бою с Джошуа, — цитирует Лебзяка газета «Известия». — Он сумел оправиться от допингового скандала (в мае 2016 года за девять дней до поединка с Деонтеем Уайлдером стало известно, что проба Поветкина дала положительный результат на мельдоний — "Газета.Ru") и одержать уверенную победу над румыном Кристианном Хаммером.
Понятно, что для начала Саше надо разобраться с Прайсом (Дэвидом), но, думаю, что серьезных проблем возникнуть у него не должно. Велика вероятность, что этот бой будет закончен досрочно", — сказал Лебзяк.
Поединок Поветкин — Прайс пройдет 31 марта в Кардиффе.
Ранее промоутер Поветкина Андрей Рябинский считает, что бой с Прайсом станет хорошей подготовкой перед встречей с Джошуа.
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