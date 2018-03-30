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Поветкин назвал Джошуа лучшим боксером мира
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Поветкин назвал британца Джошуа лучшим боксером мира 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский супертяжеловес Александр Поветкин поделился ожиданиями перед поединком с британцем Дэвидом Прайсом. Он отметил, что ему необходимо вести бой на ближней дистанции, передает ТАСС.
"Я немного нервничаю, так как я впервые принимаю участие в таком масштабном боксерском вечере. Я хочу выступить блестяще, особенно в стране, где бокс зарождался, как вид спорта. Мне нужен бой на таком турнире на данном этапе моей карьеры. Прайс постарается вести бой на дистанции, в таком случае он сможет получить перевес. У него очень мощный удар с правой, но в последних боях Прайс не был в своей оптимальной форме, этот фактор может определить исход поединка", — цитирует Поветкина The Ring.
При этом россиянин подчеркнул, что искренне желает провести бой с еще одним британским боксером Энтони Джошуа, которого он назвал лучшим в мире.
"Бой с Джошуа — это моя цель. Не имеет значение какими чемпионскими поясами он будет владеть. Я хочу драться с лучшими, и думаю, что он — лучший", — заключил он.
На счету Поветкина 33 поражения, из которых 23 — нокаутом, а также одно поражение.
В активе Прайса 26 поединков, 22 из которых он выиграл.
Джошуа является непобежденным боксером. В его карьере 20 побед, из которых все — нокаутом.
Бой между Поветкиным и Прайсом состоится 31 марта в Кардиффе.
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