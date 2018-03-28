Поветкин–Прайс: рекламный ролик российской стороны

vRINGe.com предлагает вашему вниманию промо-ролик к предстоящему поединку за титулы интернационального чемпиона по версии WBO и интерконтинентального чемпиона WBA в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) между российским ветераном Александром Поветкиным (33-1, 23 КО) и «вечно надеющимся» британцем Дэвидом Прайсом (22-4, 18 КО).

Бой состоится вечером 31 марта в Кардиффе (Уэльс).

Победитель на шаг ближе окажется к титульному бою, особенно если это будет Витязь.

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