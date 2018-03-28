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Поветкин vs Прайс: все падения и поражения британского гиганта — видео
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Поветкин vs Прайс: все падения и поражения британского гиганта — видео 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
31 марта в Кардиффе (Уэльс) супертяжёлый «Русский Витязь» Александр Поветкин (33-1, 23 КО) проведёт поединок против британца Дэвида Прайса (22-4, 18 КО), который некогда подавал очень большие надежды, но в итоге стал известен в большей степени «благодаря» своему откровенно хрупкому подбородку.
vRINGe.com и FightArt предлагают вашему вниманию все падения и поражения в профессиональной карьере Прайса.
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