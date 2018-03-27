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Кудратилло Абдукахоров: Мечтаю о поединке против Кита Тёрмана
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Кудратилло Абдукахоров: Мечтаю о поединке против Кита Тёрмана 

Vringe.com 56 минут назад
Фото: Vringe.com
24-летний полусредневес (до 66,7 кг) из Узбекистана, обладатель титула WBC Silver Кудратилло Абдукахоров (14-0, 9 КО), а также его промоутер в интервью Ring TV рассказали о планах на будущее.
«Мечтаю сразиться с Китом Тёрманом за титул WBC, — не скрывает амбиций боксёр из Узбекистана. — В дивизионе целая плеяда отличных бойцов: Эррол Спенс, Дэнни Гарсиа, Шон Портер. Для меня было бы честью проверить себя в поединке против этих бойцов».
По словам промоутера Абдукахорова, следующий поединок обладатель титула WBC Silver проведёт в Узбекистане 5 мая: «В шоу планируется два главных боя. Поединок Абдукахорова и поединок между Дмитрием Чудиновым и  Азизом Абдугофуровым. В Узбекистане очень любят бокс. Но в стране более развит любительский бокс, а поединки серии WSB собирают полные залы. Чувствуется дефицит бокса, и вскоре мы это исправим — подарим болельщикам отличный вечер профессионального бокса».
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