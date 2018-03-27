Дэвид Хэй: Джошуа — совершенно монструозный мужик

Чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) Энтони Джошуа (20-0, 20 КО) вряд ли побьют в эту субботу, несмотря на то, что весь рекламный период противник — Джозеф Паркер (25-0, 18 КО) — усердно рассказывал, что британец плохо держит удар и он медлительный. Так считает соотечественник чемпиона Дэвид Хэй

«У всех, само собой, есть догадки, и все уверены, что знают, как побить Джошуа, мол, у них есть для этого инструменты, — сказал он в эфире Sky Sports. — «Он не держит удар» или «я слишком быстрый для него», или «он медлительный». Но каждый, кто попытался, завершал свои дела без сознания. 20 боёв — 20 нокаутов. Нашлись ответы каждому, включая Владимира Кличко , который говорил, что у него «много опыта» для Джошуа, и что он «нокаутирует его правой»».

По мнению Хэя, «легко говорить всякое, не находясь в ринге, но когда ты там, с ним, то Энтони Джошуа — абсолютный монструозный мужик. Реальность к тебе постучится очень быстро, когда он начнёт тебя бить».

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