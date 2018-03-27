Хёрд напоминает мне Гатти, но Лара ему не по зубам — тренер

7 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится объединительный поединок в первом среднем весе (до 69,9 кг). Американский здоровяк Джарретт Хёрд (21-0, 15 КО), являющийся чемпионом мира по версии IBF, встретится с кубинцем Эрисланди Лара (25-2-2, 14 КО), чемпионом по версиям WBA Super и IBO.

В преддверии боя Ронни Шилдс, тренер Лара, рассказал о незамысловатой тактике на поединок против Хёрда: «Тактика? Мы будет боксировать. Лара будет делать то, что умеет лучше всего — боксировать. Это не ему, а сопернику придётся что-то выдумывать, искать какие-то пути к победе. А Лара будет боксировать с умом, пробивать навстречу, двигаться. Не знаю, как Хёрд собирается с этим бороться. Лара будет боксировать. Ну, сами знаете. Бить и не пропускать».

Тренер безуспешно пытается удержать смех, когда вспоминает о желании Хёрда боксировать против Лара так, как это делал мексиканец Альфредо Ангуло (24-6, 20 КО), дважды опрокинувший кубинца по ходу встречи, но уступивший техническим нокаутом: « (смеётся) Это же смешно. Чего Хёрд зациклился на том поединке? Видели, что произошло с Ангуло? На что был похож его глаз? Они думают, у Лара нет удара? Боюсь, они сильно огорчатся, но будет слишком поздно. Да, с момента боя против Ангуло прошло время. Не скажу, что Лара стал лучше. Но он стал мудрее».

«На самом деле мне нравится этот Хёрд, — говорит Шилдс в интервью BoxingTalk. — Такие бойцы напоминают мне Артуро Гатти . Он хочет потешить публику. Болельщики любят таких боксёров, но факт — такие не задерживаются подолгу на вершине, они принимают на себя слишком много ударов. У таких бойцов через 5-6 лет начинаются проблемы с речью».

Читайте также: Эрисланди Лара и Джарретт Хёрд обменялись заявлениями: цитаты

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.