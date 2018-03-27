Боксеры «Молнии» из САО завоевали 6 медалей на юношеском Первенстве России по боксу

С 19 по 26 марта в поселке Витязево проходило Первенство России по боксу среди юношей и девушек 13-14 лет. «Спортивную школу №70» Москомспорта, расположенную на Севере столицы, представляли 5 воспитанников: Александр Казеев (до 43 кг), Андрей Завгородний (до 56 кг), Роман Боков (до 59 кг), Святослав Шурупов (105 кг) и Варвара Шепетун (до 51 кг).

Варвара провела 4 боя и завоевала серебряную медаль, уступив только краснодарской спортсменке по очкам, сопернице, одержавшей на турнирном пути 3 досрочные победы в ранних раундах. Александр Казеев и Святослав Шурупов в упорных, конкурентных боях проиграли будущим победителям, а Андрей Завгородний — финалисту.

При этом ребята показали хорошую технику, высокую самоотдачу и характер. Поединки проходили в ожесточенной борьбе, но все продемонстрировали твердость духа и силу воли.

На соревнования отбирались победители федеральных округов и ведомств. Ребята сумели проявить себя среди лучших боксеров всей страны в своей возрастной категории.

Итоги выступления сборной Москвы получились следующими: у юношей — золото и 2 серебра, у девушек — 3 бронзы и серебро. Высший результат столице у прекрасной половины принесла спортсменка «Молнии» Варвара Шепетун.