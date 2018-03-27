Фрэнк Уоррен ждёт большого успеха Ломаченко в бою с Линаресом

Матёрый британский промоутер Фрэнк Уоррен поделился мнением о предстоящем поединке чемпиона мира по версии WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) венесуэльца Хорхе Линареса (44-3, 27 КО) и украинца Василия Ломаченко (10-1, 8 КО), отправляющегося на покорение третьей весовой категории. Будучи большим почитателем таланта Василия, Фрэнк именно его видит победителем намеченного на 12 мая в Нью-Йорке (США) боя.

«Хорошая тенденция с проведением действительно крутых поединков в большинстве весовых категорий продолжается крайне привлекательным матчем между Василием Ломаченко и Хорхе Линаресом, — радуется положению дел в современном профибоксе Уоррен. — Я уже давно большой фанат Ломаченко, и британская публика тоже очень хорошо его знает, поскольку большая часть его карьеры в профи освещалась на нашем ТВ. Как по мне, Ломаченко — лучший из лучших на данный момент».

«Линарес тоже хорошо знаком британской публике, в основном по его победам над нашими бойцами в последние три года, — отмечает промоутер. — Он очень ловкий боец и замечательный представитель нашего спорта. Однако, я думаю, что в случае с грозным украинцем он пытается откусить кусок, который не сможет прожевать. Это должен быть большой бой, и в нём я предвижу большой успех Ломаченко».

Читайте также: Линарес расстался с тренером за полтора месяца до боя с Ломаченко

По материалам BoxingScene

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.