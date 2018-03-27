Ещё
Федерация бокса России планирует провести финала WBSS в Москве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Федерация бокса России планирует провести финала WBSS в Москве 

Газета.Ru 10 минут назад
Фото: Газета.Ru
Федерация бокса России рассчитывает на проведение финального боя Всемирной суперсерии бокса (WBSS) между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
"Русские и украинцы — это братские народы, поэтому конечно такой бой будет очень интересным, для нас в этом противостоянии нет никакой политики, это спорт и ничего больше", — сказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
Функционер отметил заинтересованность в проведении боя именно в столице.
"Конечно, если противником Гассиева не был бы украинец, этот бой был бы еще интереснее, так как нам не особо нравится драться с братским нам народом, но мы бы все равно были бы так же заинтересованы в том, чтобы провести финал в Москве", — сказал Кремлев.
Ранее сообщалось, что Улан-Удэ может принять чемпионат мира по женскому боксу в 2021 году.
Газета.Ru: последние новости
Боксер Цзю перенес инфаркт и операцию на сердце Ломаченко выразил желание прославиться как Али и Тайсон Бывший российский кикбоксер стал чемпионом мира по боксу
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британцы раскрыли детали бойкота ЧМ-201845
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Шипулина заподозрили в использовании допинга66
Украинский спортсмен стал выступать за Россию31
Стал известен стартовый состав сборной России по футболу2
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение