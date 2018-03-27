Федерация бокса России планирует провести финала WBSS в Москве

Федерация бокса России рассчитывает на проведение финального боя Всемирной суперсерии бокса (WBSS) между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

"Русские и украинцы — это братские народы, поэтому конечно такой бой будет очень интересным, для нас в этом противостоянии нет никакой политики, это спорт и ничего больше", — сказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев

Функционер отметил заинтересованность в проведении боя именно в столице.

"Конечно, если противником Гассиева не был бы украинец, этот бой был бы еще интереснее, так как нам не особо нравится драться с братским нам народом, но мы бы все равно были бы так же заинтересованы в том, чтобы провести финал в Москве", — сказал Кремлев.

Ранее сообщалось, что Улан-Удэ может принять чемпионат мира по женскому боксу в 2021 году.