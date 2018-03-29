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Гассиев: не испытываю к Усику никакого негатива
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Гассиев: не испытываю к Усику никакого негатива 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: SovSport.Ru
3 февраля в Сочи состоялся масштабный вечер бокса, главным событием которого стал полуфинальный поединок Всемирной боксёрской суперсерии в первом тяжёлом весе между Муратом Гассиевым и Юниером Дортикосом. Победу нокаутом в 12-м раунде одержал Гассиев, став таким образом чемпионом мира сразу по двум версиям — WBA и IBF. Финальный бой между Гассиевым и чемпионом мира по версиям WBO и WBC украинцем Александром Усиком состоится в мае в Саудовской Аравии.
«Три недели назад я начал тренировки и можно сказать, что уже готовы к бою. Мы с Александром профессионалы, спортсмены и просто должны делать свою работу. Я не испытываю к Усику никакого негатива. Встреча на ринге покажет, как всё будет, а пока я не могу делать прогнозы на будущее, но я готов ко всему», — сказал Гассиев Garnek Media.
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