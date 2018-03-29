Зинченко: Усик победит Гассиева, у него менталитет чемпиона

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от финального поединка Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в первом тяжёлом весе между Муратом Гассиевым и Александром Усиком . По его мнению, характер Усика поможет ему одержать победу в финале турнира.

«Я бы поставил на Усика. У него чемпионский дух. Честно говоря, видел несколько его боёв. Когда увидел впервые, сразу понял: у этого чудака реально менталитет чемпиона. Это либо есть, либо этого нет. Точно так же в любом другом виде спорта. Надеюсь, у меня будет свободное окно. Обязательно бы поехал посмотреть этот бой», — рассказал Зинченко в интервью, размещённом на канале Отдушивдушу в YouTube.

Встреча между Александром Усиком и Муратом Гассиевым должна пройти 11 мая. Ориентировочно бой пройдёт в Саудовской Аравии.