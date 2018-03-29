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Зинченко: Усик победит Гассиева, у него менталитет чемпиона
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Зинченко: Усик победит Гассиева, у него менталитет чемпиона 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от финального поединка Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в первом тяжёлом весе между Муратом Гассиевым и Александром Усиком. По его мнению, характер Усика поможет ему одержать победу в финале турнира.
«Я бы поставил на Усика. У него чемпионский дух. Честно говоря, видел несколько его боёв. Когда увидел впервые, сразу понял: у этого чудака реально менталитет чемпиона. Это либо есть, либо этого нет. Точно так же в любом другом виде спорта. Надеюсь, у меня будет свободное окно. Обязательно бы поехал посмотреть этот бой», — рассказал Зинченко в интервью, размещённом на канале Отдушивдушу в YouTube.
Встреча между Александром Усиком и Муратом Гассиевым должна пройти 11 мая. Ориентировочно бой пройдёт в Саудовской Аравии.
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