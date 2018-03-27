Александр Зимин: «Поветкин — боец, он справится с возможным негативом в поединке с Прайсом»

Бывший тренер российского боксера Александра Поветкина Александр Зимин отметил, что его экс-подопечный справится с возможным негативом во время боя в Кардиффе с британцем Дэвидом Прайсом

Чемпион WBO International и WBA Inter-Continental Поветкин в субботу в Кардиффе проведет бой с Прайсом.

— Прайс и Поветкин — это разного уровня боксера. Да, бой в Великобритании, а сейчас такая атмосфера, но Саша — боец, он справится с этим негативом, — цитирует «Р-Спорт» Зимина. — Он мало реагирует на такое, он все оценивает в ринге. Он может собраться в кулачок и выйти в ринг. Я верю в Сашу!

Сашу Поветкина, как боксера, ставлю на первое место в нашей стране. Это настоящий тяжеловес, который никогда не дарил боев. Я верю в Сашу. В его возможности, способности, талант, силу воли. Это наш боец! Когда он выходит на ринг, он олицетворяет наших российских боксеров, он флаг нашего бокса. Его уже ничего не сломает! Что только не придумывали, чтобы его отстранить, сорвать подготовку, но он нигде не ломался.