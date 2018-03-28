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Проспекты Сергей Богачук и Райан Мартин побеждают в Голливуде
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Проспекты Сергей Богачук и Райан Мартин побеждают в Голливуде 

Vringe.com 3 часа назад
The Avalon, Голливуд, штат Калифорния, США. В дебютном шоу известного промоутера Тома Лёффлера (360 Promotions) из серии Hollywood Fight Nights проспекты Райан Мартин (21-0, 12 КО) из США и Сергей Богачук (7-0, 7 КО) из Украины одержали очередные досрочные победы. Украинец, выступающий в рамках полусреднего веса (до 66,7 кг), устроил драку с американским джорнименом Люциусом Джонсоном (4-3-1, 3 КО) и вынудил рефери в 3-м раунде остановить поединок. Отметим, в одном из эпизодов рефери отсчитал украинцу нокдаун — тот опрометчиво бросился на американца, но пропустил удар и на мгновение повис на канатах ринга. Секундой позже украинец отправил американца в нокдаун размашистым правым хуком.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Богачук-Джонсон (возможно, появится в скором времени)
Американский боксёр первого полусреднего веса (до 63,5 кг) Мартин за 4 раунда управился с колумбийским джорнименом Луисом Флоресом (23-9, 19 КО). Мартин не форсировал события, но наращивал давление с каждым последующим раундом. В 3-й трёхминутке американец потряс колумбийца ударом с правой, а позже уронил точным левым хуком. В 4-м раунде Флорес побывал на канвасе ещё раз, после чего рефери принял решение остановить поединок.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Мартин-Флорес (возможно, появится в скором времени)
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