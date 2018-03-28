«Это не наше решение». Почему Лебедев выставил один пояс на бой с Гассиевым

Один из руководителей компании «Мир бокса» Вадим Корнилов , который ведет дела российских боксеров в США, рассказал о том, каким образом удалось не выставлять титул WBA, принадлежащий Денису Лебедеву , на бой с Муратом Гассиевым, а также объяснил нюансы возможного поединка с победителем Суперсерии.

Денис Лебедев — один из самых известных и обсуждаемых боксеров в России. И, несмотря на бескомпромиссные поединки Дениса, не все болельщики оценивают его только по выступлению на ринге.

Многим не нравится образ «десантника», в 2011 году Лебедева критиковали за бой с Роем Джонсом, за поединок с Гильермо Джонсом досталось его тренерам, а Денису припомнили его отказ выйти на реванш. В позапрошлом году накануне боя Гассиевым, команда Лебедева выставила на кон только один титул чемпиона мира — уникальный случай в истории. Обо всем этом корреспондент «КВ» расспросил Корнилова.

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— Вадим, согласны ли вы с тем, что Денис из-за решений своих менеджеров часто попадал в неудобные ситуации? — Я бы не хотел заниматься критикой бывшего менеджмента и воспоминаниями из прошлого. Есть другие люди, которые любят так поступать: критиковать, осуждать и делать это в момент, когда боксер проигрывает. Мне этим заниматься не хочется. Времени не хватит.

Поэтому начнем с первого боя с Гильермо Джонсом. Он был возрастной, но очень опытный и серьезный соперник. Почему не остановили бой? Это вопрос к комиссии. Тогда в его команде были разногласия. Денис сам мне говорил, что у него не было профессионального катмена в углу. Может быть, все верили его в победу, но нужно быть готовым ко всему. Но на тот момент я не был его менеджером, не присутствовал на боях и не могу подтвердить фактами. Если это был так, это упущение.

Форма десантника? Я не вижу никакого негатива в этом. Этим он показывает и доказывает свой патриотизм и преданность своей стране. Служил или не служил? Это не так важно. Он — спортсмен и чемпион мира. Он доказывает свое мужество каждый раз, выходя на ринг. Я не думаю, что кто-то из десантников сказал, что им стыдно или некомфортно из-за того, что Денис надевает эту форму. Насколько я знаю, это представители ВДВ попросили его, чтобы он представлял их.

— Не инициатива Дениса, а инициатива представителей войск? — Именно. Кроме того, что некоторые люди пытаются зацепиться к этому и найти негатив, я не вижу в этом никаких минусов. Мне кажется, это даже плюс. Чем больше людей будет выходить с нашим флагом, и надевать нашу военную форму, тем это будет больший плюс.

— А история с титулом WBA? — Когда Дениса обязали провести обязательную защиту пояса IBF с Гассиевым, начались переговоры. Предложений о проведении бой в США или другом месте от команды Мурата не было. Они ждали предложение от промоутера Дениса Лебедева — Андрея Рябинского . Как и все остальные. Все ждут, что их привезут, купят билеты, постелют, проведут бой и заплатят больше, чем платят другие. Все было предоставлено, как и другим соперникам.

Предложение было сделано. Команда Гассиева его приняла. Мы обратились в WBA с просьбой и спросили: «Можно ли по правилам не выставлять титул на кон?» За него нужно заплатить все сопутствующие затраты — от 30 до 50 тысяч долларов. Это тоже крупная сумма.

И спросили, раз Денис выполняет обязательную защиту титула IBF, обязан ли он выставлять и пояс WBA? Нам ответили, что не обязан. И спросили у нас, хотим ли мы провести бой без титула? Мы сказали, что хотим. Все было сделано по правилам WBA. Ничего противозаконного не произошло.

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Да, это не происходит в других ситуациях. Все зависит от того, сколько денег на кону, насколько заинтересованы все стороны.

Мы выполнили защиту IBF. Бой был спорный. Много вопросов осталось без ответа. Был один чемпион мира по двум версиям. Был один претендент. Посчитали, что выиграл Гассиев.

Многие спрашивают, а почему не произошел реванш? Все ждали, когда компания «Мир бокса» предложит большие деньги и заплатит их всем, включая команде соперника. В моем понимании — это слишком односторонняя ситуация. В принципе, Денис, его тренер и я готовы к реваншу.

На сегодняшний день Денис сохранил титул. Он был отправлен «в отпуск». Хочу прояснить этот момент. По регламенту регулярный чемпион мира по версии WBA должен драться с суперчемпионом. Только суперчемпион может объединять титулы. И поскольку Денис владел этим титулом, но не участвовал в турнире, его попросили принять статус «чемпиона в отпуске» до момента окончания Суперсерии.

Турнир закончится, Денис «возвращается из отпуска» и готов встретиться с победителем Суперсерии за все титулы.

— Я разговаривал с командой Гассиева — с Евгением Вайнштейном Алексеем Васильевым . Они и сам Мурат уверяли, что предлагали компании «Мир бокса» провести реванш. — Я не слышал ни о каких конкретных финансовых предложениях. Возможно, они делали такое предложение: «Давайте проведем реванш». Но сразу после боя никто не предлагал никакую сумму Денису для того, чтобы провести реванш. По крайней мере, я об этом не слышал.

— Когда случилась эта история, я разговаривал с Сергеем Ковалевым . И спросил его, а почему он выставил все три пояса на бой с Андре Уордом , ведь оказывается можно было и так. Он сказал, что обращался в WBA, но его обязали выставить все титулы. Знакомы с ситуацией Сергея? — Я думаю, что каждая организация в определенных вопросах включает субъективность. У них много правил и «серых зон». Может быть, в ситуации Ковалев — Уорд это сделать было нельзя, потому что три титула было на кону. Или было давление от Уорда.

На самом деле, команда Гассиева могла отправить заявку в WBA и сказать, что они не готовы на бой на таких условиях, а мы могли в свою очередь при определенных условиях выставить два титула, если бы поединок прошел на других условиях. Все зависит от финансов и политики.

Могу честно сказать, я не поддерживаю решение WBA. Наверное, правильно ставить все титулы, но если мы заказываем шоу, всем все оплачиваем, если мы делаем запрос в WBA и они его подтверждают, это же наше право. Право другой команды сделать свой запрос, чтобы нам это не разрешили. Это не наше решение. Если мы сделаем свою организацию, мы не будет позволять так делать, но если они это позволяют, это не наша вина.

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— Вы говорите, что победитель Суперсерии должен встретиться с Лебедевым. Возможна ли ситуация, что он скажет, что бой с Лебедевым ему не нужен и пойдет своей дорогой, вернув Денису пояс WBA? Или же есть какие-то обязательства? — WBA специально к этому турниру создала новый титул. Это опять же их инициатива. Для того, чтобы «подтвердить» титул, победитель Суперсерии должен встретиться с Лебедевым. Конечно, победитель Суперсерии может отказаться от боя, но тогда титул WBA он потеряет.

И хочу добавить, что вся эта ситуация в интересах команды Гассиева. Они же говорят, что хотели провести реванш. Если это действительно так, этот реванш можно наконец-то провести. Как я понимаю, раньше команде Гассиева сложно было финансировать такой бой, потому что Мурат не был настолько знаменитым. Если сейчас Гассиев победит и у него будут все титулы, возможно у его команды появится возможность предложить Лебедеву какой-то гонорар за реванш. Думаю, что всем это будет интересно.

— Вы говорили, что Лебедеву нельзя выходить на другие бои до финала Суперсерии. Я разговаривал с командой Руслана Файфера . Он — претендент на титул IBF. И ему предъявили такие же условия. Получается, что у победителя Суперсерии будет много обязательств, а претенденты не могут драться. Тупик. И вряд ли Денису будет удобно сразу драться с лучшим боксером этой весовой категории. Даже же проверить свои силы. — Безусловно. Вы правы. Это важный момент. Но вообще все это случилось из-за того, что произошел турнир. Сама по себе ситуация нестандартная. Всем пришлось договариваться, чтобы в турнире были задействованы все чемпионы, чтобы титулы свести к одному. Естественно, что у каждого чемпиона были свои обязательства, которые пришлось отложить. Как это решать? Это вопрос к организациям. Придется идти на уступки, дать время или «уйти в отпуск».

В любом случае, турнир — очень крутой. Решение его организовать — правильное. Все смогли договориться, а как решать новую ситуацию… Посмотрим, чем турнир закончится. Может, победитель перейдет в тяжелый вес. И тогда придется строить другие планы. А может победитель захочет провести один «проходной» бой. Это мы уже гадаем, но я думаю, что все решаемо.

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По материалам: www.sovsport.ru