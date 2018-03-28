Американский проспект сравнил спарринги против Ломаченко и Линареса

19-летний топ-проспект второго полулёгкого веса (до 59 кг) Райан Гарсиа (14-0, 13 КО) из США ранее спарринговал с украинцем Василием Ломаченко (10-1, 8 КО) и венесуэльцем Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО).

В беседе с корреспондентом Ring TV Гарсиа сравнил бойцов, ведь 12 мая в Нью-Йорке Ломаченко попытается в дебютном поединке в рамках лёгкого веса (до 61,2 кг) отобрать титул WBA у Линареса.

«Отмечу, что у Линареса удар посильнее, более жёсткий, — вспоминает Гарсиа. — А у Ломаченко выше боксёрский IQ. Он опытнее. Если честно, не знаю на кого поставить. Линарес превосходит Ломаченко в антропометрии. Я не почувствовал мощи в ударах Ломаченко. Разве что немного тогда, когда он пробивает удары в связках. Да и то, ничего страшного в них нет. А у Линареса достаточно таки тяжёлые кулаки».

«Считаю, бой может пойти по-разному. Всё зависит от того, в какой физической форме будет пребывать Линарес. И ещё важно, сможет ли он строго придерживаться плана на поединок, всё ли хорошо будет с его психологией. Если бы я знал наверняка, что с этим у Линареса не возникнет проблем, то поставил бы на него. Но если хоть где-то у него засбоит, то тогда я бы поставил на Ломаченко», — откровенно поведал проспект.

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