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На Северном флоте пройдёт турнир по боксу памяти выдающегося советского боксёра и военного строителя капитана Вадима Емельянова
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На Северном флоте пройдёт турнир по боксу памяти выдающегося советского боксёра и военного строителя капитана Вадима Емельянова 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Из победителей и призеров чемпионата Северного флота по боксу будет сформирована сборная команда, которой предстоит защищать честь флота на всеармейских соревнованиях.
Завтра в главной базе Северного флота (СФ) — городе Североморске — в спортивном комплексе «Богатырь» начнётся чемпионат СФ по боксу. В рамках чемпионата состоится XXXII турнир по боксу памяти выдающегося советского боксёра, мастера спорта международного класса, призера Олимпийских игр в Токио, военного строителя капитана Вадима Емельянова.
В состязаниях примут участие более 60 спортсменов из основных объединений и соединений Северного флота в весовых категориях от 51 до свыше 91 кг.
Торжественное открытие соревнований состоится 29 марта в 18:00. С 29 по 30 марта пройдут предварительные бои. 31 марта в 16:00 состоятся полуфинальные бои, а 1 апреля в 12:00 — финал и церемония закрытия турнира.
Из победителей и призеров чемпионата Северного флота по боксу будет сформирована сборная команда, которой предстоит защищать честь флота на всеармейских соревнованиях.
Справочно:
Капитан Вадим Михайлович Емельянов (25 апреля 1942 — 29 мая 1977 гг.) — советский боксёр в тяжёлой весовой категории (свыше 90 кг), мастер спорта международного класса. За годы, проведенные на ринге, он завоевал бронзу Олимпийских игр 1964 г. в Токио, стал трёхкратным призёром чемпионатов СССР, чемпионом Спортивного комитета дружественных армий, обладателем золотой медали Кубка Европы.
Выдающийся боксер провёл 158 боёв, победив в 141 из них. Из 24 международных боёв он 19 раз вышел победителем. Вадим Емельянов окончил Казанское суворовское военное училище, школу тренеров при Военном институте физической культуры и Ленинградское высшее военное инженерно-строительное училище имени Комаровского. С 1960 по 1977 г. служил в «Северовоенморстрое» в городе Североморске Мурманской области. Параллельно с этим создал и тренировал команду по боксу из военных строителей.
Идея проводить турнир боксеров в память о знаменитом земляке Вадиме Емельянове родилась в 1985 году по инициативе военных строителей Северного флота.
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