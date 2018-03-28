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Джо Гуссен стал новым тренером Хана
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Джо Гуссен стал новым тренером Хана 

Чемпионат.com 3 часа назад
Бывший чемпион мира в полусреднем весе Амир Хан, который вернётся на профессиональный ринг в 2018 году, назвал имя своего нового тренера. Вместо Вёрджила Хантера, который прекратил работу с боксёром из-за проблем со здоровьем, тренировать спортсмена станет Джо Гуссен.
Свою профессиональную боксёрскую карьеру Хан начал под руководством Оливера Харрисона, затем начал работу с Хорхе Рубио и впоследствии переключился на сотрудничество с известным тренером Фредди Роучем, а потом Амира тренировал Вёрджил Хантер.
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